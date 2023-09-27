Vergisiz telefon modelleri nedir? 9500 TL altı akıllı telefon modelleri hangileri?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:43

AKP'nin gençlerle ilgili olan seçim vaatlerinden biri vergisiz telefon ve bilgisayar satışıydı. Seçimin ardından net bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatlerinin zamanla uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. 26 Eylül tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalar yapıldı.

Peki Vergisiz telefon modelleri nedir? 9500 TL altı akıllı telefonlar nedir?

Vergsizi telefon modelleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre vergisiz olarak tek seferlik öğrencilere satılacak olan modeller 9500 TL ve altı satılan modeller olacak.

Bu modellerin tam listesi ise şöyle:

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

Realme 10

GENERAL MOBILE

General Mobile 24 Pro

General Mobile 21 Pro

General Mobile 22 Pro

General Mobile 23 SE

General Mobile 24 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

P40 Lite

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y35

Vivo Y36

OPPO

Oppo A91

Oppo A54

POCO

Poco M3 Pro 5G

Poco M3 128 GB

Poco M5

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

HONOR

Honor X9a