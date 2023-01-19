11. Nesil Intel Core işlemciyle Casper Nirvana X400 karşınızda

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:09

Casper Nirvana X400, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle birlikte sunuluyor. Gündelik kullanımda ve iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım sunan Casper Nirvana X400, diğer harici ekran kartlarına göre daha iyi GPU performansı sunan Intel Iris Xe dahili grafik kartlarıyla yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

CASPER NIRVANA X400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Casper Nirvana X400, sadece 1,29 kg hafifliğiyle mobilite sunmak için tasarlandı. İster evinden ister iş yerinden çalışan tüm kullanıcılar, Nirvana X400’ü dilediği yere kolayca götürebilirken 19,4 mm inceliği ve 180 derece dönebilen ekranıyla birlikte her ortamda maksimum mobilite ve üretkenliği deneyimleme fırsatını yakalıyor.

Premium metal tasarımı ve modern çizgileriyle benzerlerinden ayrılan Casper Nirvana X400, metal yüzeyi sayesinde sağladığı Yarının tercihleri göz önünde bulundurularak geliştirilen ve ince çerçeveli, şık tasarımının yanı sıra Casper Nirvana X400, sadece 1,29 kg hafifliğiyle yüzde yüz mobilite sunmak için tasarlandı.

Nirvana X400, 19,4 mm inceliği ve 180 derece dönebilen ekranıyla dikkat çekiyor. Casper Nirvana X400, metal yüzeyi sayesinde sağladığı dayanıklılık ve ısınmayı engelleyen yapıya sahip. Casper Nirvana X400, 14’’ FHD çözünürlüğe, 250 NIT parlaklığa sahip ekranı ve IPS panel teknolojisiyle bir adım öne çıkıyor.

Casper, yenilenen Nirvana X400’le birlikte 10 saate varan pil süresi sunarak uzun kullanım deneyimi sağlıyor. Nirvana X400’te bulunan 1’er adet Type-C, USB 3.2, USB 2.0, HDMI ve Ethernet portu ile kolay erişim ve hızlı veri aktarımı da bir arada sunuluyor. Nirvana X400, güncel depolama desteklerinden olan M2 NVMe desteği ile verileri daha hızlı depolama imkanı sunarken çift dual slot ile 64 GB’a kadar artırılabilir RAM olanağı sağlıyor.