13 yıl sonra gelen haber: Xbox One ilk kez hacklendi

Güvenlik araştırmacısı, yaklaşık 13 yıldır ciddi bir güvenlik ihlali yaşamayan konsolun koruma sistemlerini aşmayı başardıklarını duyurdu.

RE//verse 2026 konferansında yapılan sunuma göre araştırmacı Markus Gaasedelen, “Bliss” adı verilen bir teknik kullanarak konsolun güvenlik zincirini kırmayı başardı. Bu yöntemin temelinde “voltage glitching” (voltaj hatası) adı verilen bir saldırı tekniği bulunuyor.

Bu teknikte işlemciye çok kısa süreli elektriksel hatalar gönderilerek sistemin güvenlik kontrolleri atlatılabiliyor. Böylece konsolda normalde çalıştırılması mümkün olmayan, yani dijital olarak imzalanmamış yazılımların çalıştırılması mümkün hale geliyor.

Araştırmacıya göre yöntem, konsolun önyükleme sürecindeki donanımsal bir zayıflığı hedef alıyor. Bu sayede sistemin en alt katmanlarına kadar erişim sağlanabiliyor.

“Kırılamaz” denilen konsol

2013 yılında piyasaya sürülen Xbox One, uzun süre güvenlik mimarisi nedeniyle modlama topluluğu tarafından erişilemeyen konsollardan biri olarak görülüyordu. Konsolun mimarisinde yer alan hypervisor tabanlı güvenlik, güçlü şifreleme ve dijital imza kontrolleri, yetkisiz kodların çalıştırılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyordu.

Bu nedenle Xbox One, önceki nesil konsollara kıyasla “hacklenmesi en zor oyun konsollarından biri” olarak anılıyordu.

Araştırmayı yapan ekip ise çalışmanın korsan oyun çalıştırmayı teşvik etmek için yapılmadığını özellikle vurguluyor. Araştırmacılara göre bu tür çalışmaların temel amacı oyun arşivlerinin korunması ve eski donanımlar üzerinde araştırma yapılabilmesi.

Konsolun üreticisi Microsoft tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak uzmanlar, yöntemin donanımsal müdahale gerektirdiği için yaygın kullanıcılar açısından kolay uygulanabilir olmayabileceğini belirtiyor.