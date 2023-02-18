Türkiye'deki iPhone'lara 5G geliyor! Nasıl kullanabiliriz?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 08:05

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 08:05

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 17 Şubat itibarıyla iOS 16.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü kullanıcılara sundu. Mart ayında kararlı sürümü ile yayınlanması beklenen güncelleme, iPhone kullanıcılarına bir dizi yeni özellik de sunacak. Bu yenilikler arasında yeni emojiler ile uygulamalara yapılan güncellemeler de yer alıyor. MacRumors'un haberine göre Apple, iOS 16.4 ile 5G destekli ilk iPhone'un çıkışından 3 yıl sonra Türkiye'deki kullanıcılar için 5G bağlantı desteğini aktifleştirecek.

Webtekno'da yer alan iPhone'lardaki 5G desteğinin Türkiye için etkileştirilecek olması, kullanıcılara nasıl bir fayda sağlayacak? iPhone sahipleri, 5G'yi gerçekten de aktif olarak kullanabilecekler mi?

HANGİ iPHONE MODELLERİNDE 5G SUNULUYOR?

Apple, 2020 yılında gerçekleştirdiği iPhone 12 lansmanında 5G'ye resmen geçiş yaptığını duyurmuştu. Hatta CEO Tim Cook'un lansman boyunca sürekli 5G vurgusu yapması, o dönemler viral içerikler üretilmesine neden olmuştu. Apple, o günden beri piyasaya sürdüğü tüm modellerde 5G desteği sundu.

5G destekli iPhone modellerini şöyle:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

Türkiye'de 5G var ama genel kullanıma sunulmuş değil

Akıllı telefonunuz 5G destekli olsa da Türkiye'de 5G şebekesi genel olarak yok. Bu yüzden isterseniz iPhone, isterseniz herhangi bir Android telefona sahip olun; 5G bağlantı desteğini kullanamayacaksınız. Türkiye'de hizmet vermekte olan GSM şirketleri, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un internet sitelerini kontrol ettiğimizde, 5G ile ilgili hiçbir kapsama haritası göremiyoruz.

Ancak, üçüncü taraf kaynaklara göre Türkiye'nin çok küçük bir bölümünde de olsa 5G bağlantısı mevcut:

İnternet servis sağlayıcılar için hız testi altyapısı sağlayan nperf, kendi verilerini kullanarak bir harita oluşturmuş durumda. Bu haritaya baktığımızda; İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Sakarya, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon'da çok küçük bir 5G kapsama haritası olduğunu görüyoruz.

Peki bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar 5G kullanıyor mu?

Hayır kullanmıyorlar. Zira ülkemizde aktif olarak hizmet veren GSM şirketleri, şu an için 5G desteğini aktif etmediler. Net bir sonuca ulaşamamış olsak da bazı şehirlerdeki kapsama haritasının test çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. GSM operatörleri çok büyük bir ihtimalle bahsettiğimiz kentlerde nperf kullanarak 5G bağlantı testleri yürütüyorlar. Bu da platformun kendi haritasına yansımış oldu.

Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda 5G kullanılabiliyor

29 Temmuz 2022 tarihi, Türkiye'deki 5G dönemi için tarih niteliğindeydi. Zira Türkiye'de halka açık 5G bağlantısı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanıma sunuldu. Pilot bölge olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'ndaki 5G bağlantı çalışmaları hala devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'ndayım. Nasıl 5G kullanacağım?

5G bağlantının İstanbul Havalimanı'nda aktif etmek isterseniz yapacaklarınız şu şekilde;

Turkcell: 5G yazıp 2200'a SMS gönderin.

Türk Telekom: 5G yazıp 5555'e SMS gönderin.

Vodafone: 5G yazıp 7000’e SMS gönderin.

Söz konusu SMS'leri gönderdikten sonra dahi 5G bağlantısı kuramayabilirsiniz. Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, telefonunuz 5G destekli olmayabilir veya eski bir SIM kart kullanıyor olabilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un internet sitelerinde yer alan bilgilere göre İstanbul Havalimanı'nda 5G'ye bağlanabilmek için SIM kartın 4G, telefonun ise 5G destekliyor olması gerekiyor.

"eSIM kullanıyorum. 5G kullanabilir miyim?"

Son yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefonlar, eSIM desteği de sunuyorlar. Bu teknoloji, en basit anlatımı ile fiziksel SIM kartların dijital hale gelmesinden ibaret. Eğer siz de eSIM kullanan tüketiciler arasındaysanız, 5G konusunda içiniz rahat edebilir. Zira eSIM teknolojisi 5G bağlantı desteği sunmaktadır

Türkiye'de hizmet vermekte olan GSM operatörlerinin internet sitelerine baktığımızda, Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilen 5G bağlantı için herhangi bir ek ücret ödenmeyeceğini belirttiklerini görüyoruz. Ancak bunun test süreci için mi geçerli olduğu yoksa 5G'nin daima mı standart şekilde ücretlendirileceği henüz belli değil.

5G'yi ne zaman sürekli olarak kullanacağız?

Türkiye'de 5G'ye geçiş süreci yıllardır devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalara göre 5G bağlantının Türkiye'de standart hale gelmesi için 2023 yılı içerisinde birkaç ihale yapılması bekleniyor. Bu ihaleler gerçekleştikten ve altyapı çalışmaları da tamamlandıktan sonra, Türkiye'de 5G telefona sahip olan tüm tüketiciler 5G kullanmaya başlayacak.