Özel yapım iPhone 12: Hem USB-C, hem de Lightning var

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:59

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:59

Apple'ın iPhone'larına USB-C'yi getirmek zorunda kalacağı artık bir sır değil. Ancak şirket USB-C'ye geçtikten sonra bile eski Lightning kabloların kullanılabilir olsaydı nasıl olurdu?

Bir YouTuber, iPhone 12 mini'sinin alt kısmındaki Lightning portunun yanına bir USB C portu yerleştirmeyi başardı. Hyphaistos3672 adlı kullanıcı, cihazı parçalarına ayırdı ve USB C girişine yer açmak için hoparlörün bir kısmını kesti. Chip'te yer alan habere göre yaklaşık altı dakikalık olan video, iPhone 12 mini'nin sökülmesinden her şeyin nasıl lehimlenip vidalandığına kadar tüm süreci anlatıyor.

Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz:

Kullanıcı video açıklamasında, “Ürettiğim çift portlu iPhone elimin altında hangi kablo varsa onunla şarj edilebiliyor” diye yazıyor.

iPhone'daki USB-C hikayesi yaklaşık on yıldır devam ediyor. Avrupa Birliği, Apple ve diğer şirketlerin piyasadaki düzinelerce diğer cihazla aynı şarj standardını kullanması için uzun süredir çalışıyor. Komisyon sonunda Ekim 2022'de 100 watt'ın altında şarj olan her şeyin USB-C kullanmasını gerektiren bir yasada karar kıldı. Amaç, e-atıkları azaltmak ve ürünlerin maliyetini biraz da olsa düşürmek.

Yasa kabul edildiğinden bu yana analistler iPhone 15'in USB-C kullanan ilk cihaz olacağını tahmin ediyor. Apple yeni AB zorunluluğuna uyacağını söyledi.