En hızlı Apple cihazlar listesi güncellendi! iPhone 14 kaçıncı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:00

Apple'ın yeni tanıttığı cihazların yanında 'daha eski' modellere sahip iPad ve iPhone'lar da söz konusu listede yer alıyor. Yapılan testler sonucu Apple'ın en hızlı cihazlarını listeleyen AnTuTu, yeni sıralamayı paylaştı.

Önceki yayınlanan listeler gibi burada da karşımıza ilk sıralarda iPad modelleri çıkıyor. iPhone ve iPad modellerini listeye ekleyen derecelendirme platformu, ilk 5'te iPad modellerini en hızlı olarak karşımıza çıkartıyor.

EN HIZLI APPLE CİHAZI iPAD PRO 6, iPHONE TARAFINDA 14 PRO

Yeni tanıtılan iPad serisine ek olarak iPhone tarafında da 14 serisinin rüzgarları listede hissediliyor.Yayımlanan listeye göre en hızlı Apple cihaz şaşırtmayacağı şekilde iPad Pro 6 (12.9 inç) oluyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında da iPad'ler bizleri karşılıyor. İkinci sırada iPad Pro 6 (11 inç), üçünü sırada iPad Pro 5 (12.9 inç) yer alıyor. Dördüncü sırada iPad Pro 5(11 inç)'e ek olarak beşinci sırada iPad Air 5 yer alıyor.

Altıncı sırada iPhone 14 Pro'yu iPhone 14 Pro Max takip ediyorken, sekizinci sırada yine iPhone 13 Pro yer alıyor. Listede de görüldüğü gibi iPhone tarafında 'pro' modeller 'pro max' modellere göre çok daha hızlı. Zaten Apple'ın en çok satan iki modeli takısız standart iPhone olurken, öte yandan premium tarafta 'pro' oluyor.