17 dilde 4,5 milyon kelime içeren sağlık ansiklopedisi hazırlandı: Therapidya

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:57

Diyabet ve Alzheimer hastalarına rehberlik etmeyi amaçlayan ve Kahramanmaraş'ın geleneksel bitkisi çiriş üzerine araştırmalar yapan Eczacı Hatice Kulalı, çok dilli bir sağlık ansiklopedisi hazırladı. T

herapidya'nın Eş Kurucusu Abdullah Habib, “Tüm dünyada 17'den fazla dilde yazılmış 4,5 milyondan fazla kelimeye sahip bir ansiklopediden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük emekler sonucu ortaya çıkmış bir eser diyebiliriz” dedi.

Habib, “2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü, Johns Hopkins Comprehensive Diabetes Center, Alzheimer's Disease Research Center at Mayo Clinic, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliği yaparak online araçlar oluşturmayı ve bunları 17 dilde yayımlamayı hedefliyoruz. İngilizce bilmeyen insanlar sağlıkla ilgili online arama yaptıklarında sınırlı bilgilerle karşılaşıyorlar. Biz Therapidya olarak hastaların önündeki bu duvarı yıkmak için çalışıyoruz” dedi.

“YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE YARDIMCI OLACAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Aynı zamanda Türkiye hakkında ilk dijital çok dilli ansiklopedi olan Turkpidya'nın kurucusu olan Abdullah Habib, herkes için tüm dillerde daha kolay erişilebilir araçlar sağlamak istediklerini söyleyerek 2023 yılı hedeflerini anlattı:

“Anti diyabet ve anti Alzheimer alanlarında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlara ulaşarak çok daha fazla yol kat edebileceğimiz ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Nöbetçi eczane, yakın hastaneler ve sağlık sigortası gibi pek çok farklı alanda yurt dışındaki Türklere yardımcı olacak kapsamlı çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlıkla ilgili akla gelebilecek tüm konularda kamuoyunu bilgilendiren Türkçe makaleler hazırlayacağız. Sağlık turizmi, kişisel bakım, gıda takviyeleri, medikal malzemeler gibi alanlarda farklı sağlık markalarıyla pazarlama ve ortaklık anlaşmaları yapacağız.”

“İNSANLARIN SAĞLIK KONUSUNDA DOĞRU BİLGİYE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Therapidya Eş Kurucusu Eczacı Hatice Kulalı, "Kahramanmaraş'ta yetişen çiriş adlı geleneksel bir Türk bitkisinden yola çıkarak anti Alzheimer ve anti diyabet aktiviteleri üzerinde TÜBİTAK destekli araştırmalar yaptım. Sağlık alanında kapsamlı bilgilendirmeler içeren ve 2023 yılı hedefleri arasında Alzheimer ve Diyabet alanında rehberlik sağlamak olan Therapidya aracılığıyla konuştukları dilden veya yaşadıkları bölgeden bağımsız olarak insanların sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak bizim için çok değerli. Sağlık bilincini artırmak için iş birlikleri yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu ansiklopediyle sağlık hizmeti ya da tavsiye vermiyoruz. Sadece bilgilendirme amaçlı veriler sunuyoruz. Hastalar sağlık alanındaki soru ve sorunlarda muhakkak hekim ve eczacılarına danışmaları gerektiğini unutmasınlar" ifadelerini kullandı.