Geliştirilen sağlık uygulaması Android 14 ile her cihaza geliyor
Android 14 hakkında bazı bilgiler belli olmaya devam ederken, Google ve Samsung tarafından geliştirilen sağlık uygulaması 'her cihaza gelecek'.
Android tarafa sağlık uygulaması geliştirmek için birlikte çalışan Samsung ve Google, ortak geliştirdikleri Health Connect ile zaten gündeme gelmişti. Android 14 ile yüklü gelecek olan uygulama, her cihaza gelecek.
APPLE İLE REKABET İÇİN GELİŞTİRİLEN SAĞLIK UYGULAMASI
Apple'ın yıllardır cihazlarına entegre olarak getirdiği sağlık uygulaması bulunuyor. Kullanıcıların sağlık verilerini işleyen bu uygulamaya alternatif olarak Android tarafta bir birlik bulunmuyordu. Yani ya üçüncü parti uygulamalarla bu açık kapatılıyordu ya da şirketlerin geliştirdikleri kendi uygulamaları ile çözülüyordu.
Health Connect ise kullanıcıların sağlık ve fitness hareketlerini tek bir uygulamada toplayarak takip etmeyi kolaylaştırıyor. Bu noktada Health Connect beta testlerinde ve yalnızca 11 uygulama ile destekleniyor. Fitbit, Google Fit, Samsung Health ve Flo gibi uygulamalar başta yer alıyor.
Bu uygulama temelde kendi başına çalışan bir uygulama sayılmıyor. Health Connect daha çok diğer uygulamalar arasında bir köprü görevi görüyor. Bu sayede tüm sağlık verileri tek bir uygulamada toplanmış oluyor.
Uygulama şu anda Play Store üzerinden indirilebiliyor.
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