CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan: 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paravan vakıflar aracılığıyla yurtdışına para aktardığını iddia etmişti.

TÜRGEV ve ENSAR Vakfı üzerinden ABD'de oturma ve çalışma izni çıkarılmak istendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu “Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme” açıklamasını yapmıştı.

CHP liderinin açıklaması yandaş kanallarda adeta bağlantı trafiğine neden olmuştu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 'asılsızdır' diyerek 'FETÖ kumpası' ile suçladılar.

Gündemi sarsan videonun ardından gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kurulan TÜRKEN Vakfı'na çevrildi. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Cumhuriyet'e konuşarak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili detaylar verdi.

Özcan, vakfın yönetiminde AKP'de geçmişi olan isimlerin olduğunu söyleyerek "Aldıkları her kararın Tayyip Bey tarafından onaylandığını düşündüğümüz bir kuruluş. Yalnızca ABD'de değil İngiltere'de de faaliyetleri var. TURKEN Vakfı'nın başında Berham Turan ve Erdoğan'ın kuzeni Halil Mutlu da var" ifadelerini kullandı.

"RESMİ EVRAKLARINDA BURS İŞLEMİ YOK"

Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

Faaliyet raporlarında iddia edildiği gibi eğitim konusunda büyük işler yapan bir kurum değil. İşlerinin çoğu alım-satım, emlak, inşaat işleri... Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldılar. New York'un en pahalı yerlerinden birinde arsa satın alındı ve şu an gökdelen dikiliyor. Ne ilginçtir ki, ABD'nin en pahalı yerlerinden birini seçmişler öğrenci yurdu için. 2020 Haziran itibarıyla sunulan resmi evraklarda burs işlemi gözükmüyor. Son iki seneyi hala bilmiyoruz.

"1 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ ORKESTRA ORTADA YOK"

Vakıf kurulduktan iki sene sonra bir Filarmoni Orkestrası kurmuşlar. 1 milyon dolardan fazla para harcamışlar ama orkestra şu an nerede bilinmiyor. 2015-16 yılları arasında Tayyip Bey'in de katıldığı bir yemek galasında konser vermişler ancak şu an o grup nerede bilmiyoruz.

"ABD ADALET BAKANLIĞI EK BİLGİ TALEP ETMİŞ"

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bilgileri talep ettik. Onlarda resmi temsilciliğimiz adına bizzat kendileri bu bilgileri verdi. Ancak şöyle bir şey gerçekleşmiş; Geçen sene ABD Hazine Bakanlığı'na ek olarak ABD Adalet Bakanlığı vakıftan bağışlarıyla ilgili detaylı bir ek bilgi talep etmiş. Biz yıllardır bunların çalışmalarını yaparken ABD Adalet Bakanlığı'nın 'legal' baskıları sonucunda geçtiğimiz hafta belgeleri teslim etmişler.

"ELİMİZDEKİ BELGELERDEN BİR ANSİKLOPEDİ ÇIKAR"

Elimizde o kadar resmi belge var ki bunlardan bir ansiklopedi çıkar. Genel Başkanımız resmi teyitli belge olmadan konuşmayan bir isim. Bizden de bunu talep ediyor. Elimizde bir çok dernek ve vakfın ismi var. Tahmin oyunu yapmıyoruz, kamuoyuyla paylaştığımız her şeyin belgesi var. Önümüzdeki süreçte çok daha farklı dernek ve vakıfları da paylaşacağız.Biz belgeleri elimize geçtiği gibi paylaşmıyoruz. Danıştığımız ve teyit ettiğimiz çok uzman var.

"SETA VAKFI VE TÜRK İLERLEME ENSTİTÜSÜ DE PARA AKTARMIŞ"

Yurter Özcan, Kılıçdaroğlu'nun videosunda yer almayan, medyaya yansımayan bir vakıf ve dernek var mı sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Evet var. Hala aktif olan vakıflar ve bir süre önce kapatılan vakıflar var. Birisi Turkish Institute for Progress (Türk İlerleme Entitüsü) düşünce kuruluşu adı altında faaliyet gösteren bir kuruluş var. Burası da New York'a yakın bir bölgede. Bir süre sonra kapatmışlar.

"BU KADAR HIZLI REFLEKS GÖSTERMELERİ İDDİALARIMIZI DOĞRULUYOR"