Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi: İlan edeceğiz

27 Aralık 2022 Salı, 09:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

MUAYENEHANE hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2022

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.



