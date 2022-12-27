Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi: İlan edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehanesi olan doktorlara ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."
MUAYENEHANE hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2022
Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.
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