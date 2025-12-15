Amazon bir oyunu Ubisoft'a sattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 22:30:00
Haber Merkezi
Amazon, MOBA oyunu March of Giants'ı Ubisoft'a sattı.

Amazon'un beş yıl önce kurulan Montreal stüdyosunda yer alan ve geliştirilen March of Giants, yeni yapılan bir anlaşmanın parçası olarak, oyunu geliştiren ekiple beraber Ubisoft'a geçiyor.

Yapılan anlaşmanın parçası olarak Amazon, March of Giants'ın Twitch'teki tanımlarına yardımcı olacak. Anlaşmanın 16 Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.

March of Giants, oyuncuların devleri kontrol ettiği 4'e 4 bir oyun. Binlerce askerden oluşan orduları yönetip düşman bölgelerine saldırmaları için gönderiyorsunuz.

March of Giants için açıklanmış bir çıkış tarihi bulunmuyor. 

Amazon, ücretsiz oynanabilen oyunu ağustos ayında duyurmuştu ve temmuz ayında kapalı alfa test sürümü gerçekleştirilmişti. Oyunun bir sonraki test sürümünün 2026 yılında gelmesi bekleniyor. March of Giants için bir sonraki büyük güncelleme ise yeni devleri, genişletilmiş rekabet modlarını ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek üzere tasarlanmış temel sistemleri içerecek.

İlgili Konular: #Amazon #Amazon Games #Ubisoft

