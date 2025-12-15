Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni bir iddia ortaya atıldı

Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni bir iddia ortaya atıldı

15.12.2025 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni bir iddia ortaya atıldı

Katlanabilir ekranlı iPhone yeni iddialara göre Touch ID'ye sahip olacak.

Apple'ın artık yakın bir tarihte çıkartacağı konuşulan katlanabilir ekranlı modeli için yeni bir iddia ortaya çıktı. Daha önce de benzer iddialar gündeme gelse de bu fikrin kesinleşmeye başladığı söyleniyor. Çin merkezli kaynaklara göre katlanabilir ekranlı ilk iPhone daha ince olması adına Face ID yerine Touch ID'ye sahip olacak. 

Güncel iPhone'ların tamamında artık Face ID kullanılıyor. Bunun katlanabilir ekranlı iPhone'da değiştirilmesi bekleniyor. 

Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Apple katlanabilir yapıdaki iPhone'un ekranı için Samsung'dan milyonlarca OLED ekran sipariş vermişti. 

İlgili Konular: #katlanabilir ekranlı telefon #Katlanabilir ekranlı iPhone #iPhone ekranı

İlgili Haberler

Samsung'un üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold'u satışa çıktığı gibi tükendi
Samsung'un üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold'u satışa çıktığı gibi tükendi Samsung'un üçe katlanabilen ekranlı akıllı telefonu Galaxy Z TriFold Güney Kore'de satışa çıktıktan hemen sonra stokları tükendi.
Rusya, Google'ı tamamen yasaklayabilir
Rusya, Google'ı tamamen yasaklayabilir Üst düzey bir Rus yetkili, Google'ın kullanıcı verilerini yurt dışında saklamasının ulusal bir tehdit oluşturduğunu belirterek tam yasak sinyali verdi. Bu hamle, ülkenin Amerikan teknolojisini "yumuşak sıkıştırma" politikasıyla birlikte, dijital demir perdenin yükseldiği bir döneme işaret ediyor.
Robot süpürgelerin öncüsü şirket iflas ettiğini açıkladı
Robot süpürgelerin öncüsü şirket iflas ettiğini açıkladı Robot süpürgelerin doğuşunu ve gelişimini yıllardır takip eden iRobot, sektördeki rekabete dayanamadı ve iflas başvurusunda bulundu.