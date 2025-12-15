Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni bir iddia ortaya atıldı

Apple'ın artık yakın bir tarihte çıkartacağı konuşulan katlanabilir ekranlı modeli için yeni bir iddia ortaya çıktı. Daha önce de benzer iddialar gündeme gelse de bu fikrin kesinleşmeye başladığı söyleniyor. Çin merkezli kaynaklara göre katlanabilir ekranlı ilk iPhone daha ince olması adına Face ID yerine Touch ID'ye sahip olacak.

Güncel iPhone'ların tamamında artık Face ID kullanılıyor. Bunun katlanabilir ekranlı iPhone'da değiştirilmesi bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Apple katlanabilir yapıdaki iPhone'un ekranı için Samsung'dan milyonlarca OLED ekran sipariş vermişti.