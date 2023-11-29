2017'de duyurulmuştu: Skull and Bones'un çıkış tarihi ortaya çıktı

Ubisoft'un ilk olarak 2017'de duyurduğu ve daha sonra birçok kez ertelenen korsanlık oyunu Skull and Bones'un çıkış tarihi ortaya çıktı. İddialara göre oyun 16 Şubat tarihinde çıkış yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:27
2017'de duyurulmuştu: Skull and Bones'un çıkış tarihi ortaya çıktı
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Ubisoft tarafından uzun süredir geliştirilen korsan oyunu Skull and Bones'un çıkış tarihi ortaya çıktı. Insider Gaming'in haberine göre, oyunun Premium Sürümü, standart sürüme göre 15 ila 20 dolar daha yüksek bir fiyatla satılacak. Bu özel sürüm, oyunculara üç günlük erken erişim imkanı sunacak. Premium sürümü alan kullanıcılar 13 Şubat 2024 tarihinde oyunu oynayabilecek. Standart sürüme sahip oyuncular ise 16 Şubat 2024'te oyuna giriş yapabilecek.

Skull and Bones, Assassin's Creed IV: Black Flag'de tanıtılan deniz korsanlığı konseptini çok oyunculu bir yaklaşımla birleştiren ve Ubisoft Singapur tarafından geliştirilen bir projedir. Ancak, oyun geliştirme sürecinde birçok zorlukla karşılaşmış ve birkaç kez ertelenmiştir. Oyunun başlangıçta Karayipler'de, ardından Hyperborea ve son olarak Hint Okyanusu'da geçecek.

Skull and Bones ilk olarak E3 2017'de tanıtılmıştı. Oyunun 2018 yılında çıkacağı açıklanmıştı. Ancak oyun daha sonra birçok kez ertelendi. Hatta bazı iddialara göre oyun tekrardan yapıldı. Şimdi ise oyunun 2024 yılında çıkış yapıcağı iddia edildi. Resmi duyurunun ise The Game Awards 2023 etkinliğinde yapılacağı tahmin ediliyor.


Ubisoft skull and bones The Game Awards 2023

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