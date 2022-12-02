2022 yılının en iyi Android oyunu ve uygulaması belli oldu

02 Aralık 2022 Cuma, 10:28

2022'nin enleri belli olmaya devam ediyor. Google'ın yılın en iyi oyunu ve en iyi mobil uygulaması açıklandı. Bunun dışında bazı alt kategorilerdeki uygulamalar da ödül aldı. Bu listelerde hem Google tarafından seçilenler hem de kullanıcıların seçtikleri var.

YILIN EN İYİ MOBİL OYUNU VE UYGULAMASI

Google direkt Play Store üzerinden en iyi mobil oyunu seçmek için bir oylama başlattı. Toplamda 9 oyunu aday olarak gösteren Google, kullanıcıların bu uygulamalar arasından en iyiyi seçmesini sağladı. Sonuçlar ise kısa bir süre önce açıklandı ve Play Store'da yılın en iyi mobil oyunu Apex Legends Mobile oldu.

Apex Legends Mobile, hayatta kalma türünde bir oyun ve diğer platformlarda da yer alıyor.

Oyun kategorisinde ödül alan diğer yapımlar şu şekilde:

En iyi çok oyunculu oyun: Dislyte

Dislyte En iyi "Al ve Oyna" oyunu: Angry Birds Journey

Angry Birds Journey En iyi bağımsız geliştirici oyunu: Dicey Dungeons

Dicey Dungeons En iyi hikayeye sahip oyun: Papers, Please

Papers, Please Sürekli devam ettirilen en iyi oyun: Genshin Impact

Genshin Impact En iyi Play Pass oyunu: Very Little Nightmares

Very Little Nightmares En iyi tablet oyunu: Tower of Fantasy

Tower of Fantasy En iyi Chromebook oyunu: Roblox

Kullanıcıların seçimine göre 2022'nin en iyi mobil uygulaması BeReal oldu. Kullanıcıların onlara gönderilen zamanda 2 dakika içinde oldukları şekliyle kendilerini çekmelerine odaklanan uygulama, galeriden fotoğraf yüklenmesini engelliyor. Yani anlık olarak, uygulamanın uygun bulduğu zamanda paylaşım yapmanız gerekiyor. Bu mantık da hem eğlenceli hem de doğal fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu sebeple uygulama kullanıcıların 2022 yılındaki favori uygulaması olmuş durumda.

Google'a göreyse yılın en iyi mobil uygulaması Dream by WOMBO oldu.

Google Play Store'da diğer kategorilerde en iyi uygulamalar şu şekilde sıralandı: