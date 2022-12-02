2022 yılının en iyi Android oyunu ve uygulaması belli oldu
Google'ın oylama ile en iyi oyun ve uygulamayı seçtiği süreç tamamlandı. Android tarafın 2022 yılında en iyi oyunları ve uygulaması belli oldu.
2022'nin enleri belli olmaya devam ediyor. Google'ın yılın en iyi oyunu ve en iyi mobil uygulaması açıklandı. Bunun dışında bazı alt kategorilerdeki uygulamalar da ödül aldı. Bu listelerde hem Google tarafından seçilenler hem de kullanıcıların seçtikleri var.
YILIN EN İYİ MOBİL OYUNU VE UYGULAMASI
Google direkt Play Store üzerinden en iyi mobil oyunu seçmek için bir oylama başlattı. Toplamda 9 oyunu aday olarak gösteren Google, kullanıcıların bu uygulamalar arasından en iyiyi seçmesini sağladı. Sonuçlar ise kısa bir süre önce açıklandı ve Play Store'da yılın en iyi mobil oyunu Apex Legends Mobile oldu.
Apex Legends Mobile, hayatta kalma türünde bir oyun ve diğer platformlarda da yer alıyor.
Oyun kategorisinde ödül alan diğer yapımlar şu şekilde:
- En iyi çok oyunculu oyun: Dislyte
- En iyi "Al ve Oyna" oyunu: Angry Birds Journey
- En iyi bağımsız geliştirici oyunu: Dicey Dungeons
- En iyi hikayeye sahip oyun: Papers, Please
- Sürekli devam ettirilen en iyi oyun: Genshin Impact
- En iyi Play Pass oyunu: Very Little Nightmares
- En iyi tablet oyunu: Tower of Fantasy
- En iyi Chromebook oyunu: Roblox
Kullanıcıların seçimine göre 2022'nin en iyi mobil uygulaması BeReal oldu. Kullanıcıların onlara gönderilen zamanda 2 dakika içinde oldukları şekliyle kendilerini çekmelerine odaklanan uygulama, galeriden fotoğraf yüklenmesini engelliyor. Yani anlık olarak, uygulamanın uygun bulduğu zamanda paylaşım yapmanız gerekiyor. Bu mantık da hem eğlenceli hem de doğal fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu sebeple uygulama kullanıcıların 2022 yılındaki favori uygulaması olmuş durumda.
Google'a göreyse yılın en iyi mobil uygulaması Dream by WOMBO oldu.
Google Play Store'da diğer kategorilerde en iyi uygulamalar şu şekilde sıralandı:
- Eğlenmek için en iyi uygulama: PetStar
- Kişisel gelişim için en iyi uygulama: Breathwrk
- Günlük temel bilgiler için en iyi uygulama: Plant Parent
- Değeri bilinmeyen uygulama: Recover Athletics
- "İyilik" odaklı en iyi uygulama: The STIGMA App
- Saatler için en iyi uygulama: Todoist
- Tabletler için en iyi uygulama: Pocket
- Chromebooklar için en iyi uygulama: BandLab
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