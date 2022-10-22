App Store'a reklamların ne zaman geleceği belli oldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 23:30

Apple'ın kısa bir süre önce App Store tarafında reklamların sayısını artıracağına yönelik haberler ortaya çıkmıştı. Bu iddiaları yalanlamayan daha sonrasında ise kabul eden Apple'ın App Store'daki reklamların sayısını artırmadaki amacının reklam gelirlerini 10 milyar dolara ulaştırmak olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların aslı astarı bilinmiyor olsa da Apple'ın bu hamlesinin önemli gelir artışı sağlayacak olduğunu söylemek mümkün.

APPLE REKLAM GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN 'REKLAM SAYISINI ÇOĞALTIYOR'

Yeni reklamlarla App Store 25 Ekim tarihinde geliyor. Bu reklamlar uygulama sayfalarının en alt kısmında olacak ve başka uygulamalardan oluşacak. Yine uygulama mağazasına girildiğinde açılan 'Bugün' kısmında uygulama reklamları yer alacak. Reklamlar yanıltıcı bir şekilde değil mavi tikli olarak işaretlerenek kullanıcıların karşısına çıkacak.

Uygulama içi reklamlar Türkiye dahil bütün ülkelerde kullanıma açılacak ama burada bir istisna olacak; Çin'de bu sistem olmayacak.