2022'nin en çok trafik alan uygulamaları ve siteleri açıklandı
Sandvine tarafından 2022'nin en çok trafik alan uygulamalarının yanında siteleri de açıklandı. Bunun akabinde kategoriler de listelendi.
Her yıl onlarca yeni uygulama kullanıcılara sunulurken, bazı siteler daha çok ziyaret ediliyor. İşte bunun akabinde küresel internet ağlarına yönelik veriler sunan Sandvine'nin yıl sonu verileri açıklandı.
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2022 yılında en çok tıklanan sitelerin yanında, en çok kullanıcıyı kendine çeken uygulamalar da farklı kategorilerde ve başlıklarda sıralandı.
İnternette yer alan videolar, küresel ağ trafinin yüzde 65'lik gibi yüksek bir kısmını oluşturdu.
Google ve Netflix diğer rakiplerine göre çok daha fazla trafik çekmeyi başarırken, Facebook, Amazon, Google, Apple, Netflix ve Microsoft da yüzde 65'in yarısını oluşturuyor.
Açıklanan veriler ise şu şekilde:
Video - yüzde 65,93
Alışveriş platformları - yüzde 5,83
Oyun - yüzde 5,58
Sosyal ağ - yüzde 5,26
Bulut - yüzde 4,98
İnternette sörf - yüzde 4,63
Dosya paylaşımı - yüzde 3,39
Mesajlaşma - yüzde 2,30
VPN - yüzde 1,13
Ses - yüzde 0,95
Uygulama/site tarafında en çok trafikten pay elde edenler:
YouTube - %16,24
Facebook Video - %14,37
TikTok - %13,76
QUIC Protokolü - %9,49
HTTP video akışı - %4,33
Disney+ - %4,20
TikTok - %3,55
Amazon Prime - %2,67
Hulu - %2,50
Facebook Video - %1,98
Operatör içerik - %1,91
İlk 10'dakiler, toplam trafiğin %50,74'ünü oluşturuyor.
Kendi kategorisinde favori olanlar:
Video:
Netflix
YouTube
QUIC Protokolü
HTTP medya akışı
Disney+
TikTok
Amazon Prime
Hulu
Facebook Video
Operatör içerik
Oyun
PlayStation
Steam
ROBLOX
Epic Games Launcher
Nintendo Online
Xbox Live TLS
Steam Client
Kayo Sports
Genel oyunlar
League of Legends
Sosyal Ağ
Twitch
Snapchat
Wordpress
VK
Mesajlaşma
Discord Voice
Wattpad
Telegram
Discord
Microsoft Team
LINE
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