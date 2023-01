2023 yılında merakla beklenen 5 oyun sıralandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:55

Bilgisayarlar, oyun oynamak için seçilebilecek en erişilebilir platformların başında geliyor. Kişisel bilgisayarlarda oynanabilecek oyun kitaplığı oldukça geniş ve 2023, bu devasa oyun madenine daha fazla mücevher ekleyecek gibi görünüyor. Oyun dünyasında gözler yeni çıkacak oyunlara çevrilirken Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın bilgisayarı Excalibur, 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıralıyor.

300 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE BİR ENDÜSTRİ

2023 yılı, oyun oynamak isteyen tüm oyunseverler için büyük ve benzersiz bir yıla sahne olacak gibi görünüyor. Bu yıl çıkması beklenen çok sayıda oyunun mevcut potansiyelinin, rekor satışlar getirebileceği öngörülürken her geçen gün büyüyen ve yapılan pazar araştırmalarına göre değeri 300 milyar doların üstünde olan oyun endüstrisinin bu yıl tüm oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatması bekleniyor.

Her yeni oyun, üstün grafikleri, harcadığı RAM ve işlemci gücü nedeniyle yüksek performansa sahip oyun bilgisayarı ihtiyacını artırıyor. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıralıyor.

Belki de yılın oyunu olacak; Hogwarts Legacy

1. Hogwarts Legacy, oyun dağıtım platformlarında en çok satan oyunlar arasında. Warner Bros tarafından piyasaya çıkarılacak Hogwarts Legacy, oyuncuların bir karakteri özelleştirmesine ve 1890'larda beşinci sınıf öğrencisi olarak Hogwarts'a katılmasına olanak tanıyor ve oyuncuları büyücülük dünyasının içerisinde eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Oyuncular, derslere katılmanın, büyü öğrenmenin, fantastik canavarları evcilleştirmenin ve Hogwarts'ın hem tanıdık hem de alışılmadık bölgelerini keşfetmenin ötesinde, kendilerini büyülü topluluğu tehdit eden karanlık bir komplonun ortasında bulacaklar. Oyun dağıtım platformlarında en çok satılan oyunlar listesinde yer alan Hogwarts Legacy’nin 10 Şubat’ta çıkması bekleniyor.

Dead Space Remake bir klasik olmaya aday



2. Dead Space Remake oyunseverleri heyecanlandırıyor. Bilim kurgu klasiği Dead Space, daha derin ve daha sürükleyici bir deneyim sunmak için yeniden inşa edilerek geliyor. Oyun geliştiricisi EA, Dead Space 4 yerine, her şeyi 2008'deki Dead Space'in yeniden yapımıyla başlatan oyuna geri dönüyor. Bu yeni seri, orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalırken dudak uçuklatan görsellik ve merak uyandıran ses ve oyun iyileştirmeleri ile oyunseverlerle yeniden buluşuyor.

26. yüzyılda geçen oyun, kız arkadaşından bir imdat çağrısı aldıktan sonra USG Ishimura maden gemisine binen ve mürettebatın çoğunun bilinmeyen bir güç tarafından korkunç bir şekilde mutasyona uğradığını bulan mühendis Isaac Clarke'ı konu alıyor. Oyun, Ridley Scott, John Carpenter, Isaac Asimov ve Arthur C. Clarke gibi bilimkurgu ustalarının eserlerinden esinlenilen orijinal, en iyi korku oyunlarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

3. Star Wars hayranlarının en çok beklediği oyun Star Wars Jedi: Survivor. Survivor serisinde bir kez daha Jedi Şövalyesi Cal Kestis'i ilk oyundaki olaylardan beş yıl sonra ve bölüm 3’te yer alan Sith'in İntikamı'ndan 10 yıl sonra galaksideki dengeyi yeniden sağlamaya çalışırken buluyoruz. Star Wars hayranları, oyunu film, televizyon, kitaplar ve çizgi romanlarda sürekli genişleyen Star Wars serisine bağlayan bol miktarda Paskalya yumurtası bekleyebilirler. Star Wars Jedi: Survivor 17 Mart’ta oyunseverlerle buluşacak.

4. Capcom’un belki de en iyi oyunu olacak Resident Evil 4. Başkanın kızını, parazit istilasına uğramış bir tarikat tarafından kontrol edilen bir İspanyol köyünden kurtarmakla görevli bir ABD ajanı olan Leon S. Kennedy’nin dönüşüyle başlayan Resident Evil 4, daha önceki serilerde gördüğümüz oyunun temel hikayesini de koruyacak. Resident Evil 4 oyunu 24 Mart’ta piyasaya çıkacak.

5. Büyüleyici bir deneyim arayanların imdadına Suicide Squad: Kill the Justice League yetişiyor. Suicide Squad: Kill the Justice League, DC Comics’in kapsamlı çizgi roman bilgisiyle birlikte çeşitli zorluklar ve birçok yan görevlerle dünyanın keşfine ve birtakım savaşlara öncelik verecek. Oyunun geliştiricileri bu kez, Suicide Squad’ı tanıtıyor ve karakterleri Metropolis’in ortasına indirerek Gotham ve Batman dünyasının ötesine taşıyor. Merakla beklenen Suicide Squad: Kill the Justice League 26 Mayıs’ta çıkıyor.