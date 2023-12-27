Apple'ın eski tasarımcıları, OpenAI için çalışacak

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:36

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:36

Apple'da uzun yıllar adını duyduğumuz ve iPhone'lara ikonik tasarımsal dokunuşlar yapan Jony Ive ve yine iPhone tasarımının yanında Apple Watch için de tasarımlar yapan tasarımcı Tang Tan, OpenAI için güçlerini birleştiriyor.

Hatırlatmak gerekirse aralık ayının başlarında Bloomberg, Apple'ın baş iPhone ve Apple Watch tasarımcısı Tang Tan'ın şubat ayında şirketten ayrıldığını yazmıştı.

APPLE TASARIMCILARI OPENAI'NİN İLK DONANIMI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

OpenAI geçen haftalarda CEO'su Sam Altman'ın şirketten kovulması ve tekrar geri dönmesi gibi değişiklikler ile gündeme gelmişti.

Şirket bu 'birkaç günlük' krizi atlatmış olacak ki daha öncesinde gündeme gelen yapay zeka odaklı projelerin adımları atılmaya başlandı. Financial Times bir süre önce Jony Ive ile beraber OpenAI'nin yapay zekanın iPhone'u olarak konumlandırılabilecek bir cihaz geliştirdiğini öne sürmüştü.

Tasarımcı Jony Ive Apple'dan ayrıldıktan sonra LoveFrom adı altında kendi şirketini de kurmuştu. Ortaya atılan iddialarda SoftBank'ın da yer aldığı OpenAI'nin de LoveForm ile ortaklık kurarak, 1 milyar dolarlık bir girişim ortaya çıkartacakları yazıyordu.

Tan, yapay zeka odaklı donanım projesinde Love From için donanım mühendisliği tarafında yer alacak.



Söylenene göre Ive ve Altman, OpenAI teknolojilerini kullanan ürünler üzerinde fikir geliştiriyor.

Öte yandan OpenAI imzalı olması beklenen ürünün ya da cihazın hangi özelliklere sahip olacağı ve tam olarak hangi kategoriye gireceği bilinmiyor.