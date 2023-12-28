Apple saatlerin satış yasağına bu sefer durdurma! Satışlar başladı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:41

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:43

Apple'ın yeni tanıttığı Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin ABD'de satışı bir süre önce yasaklanmıştı. Masimo ile arasındaki dava sebebiyle Apple, akıllı saatlerinin satışlarını ABD özelinde durdurmuştu.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Joe Biden'a giden satış yasağı kararını onaylamıştı. Apple da bunu bekliyordu ve hemen temyize başvurdu. Temyiz başvurusu kabul edilen Apple'ın, Watch Series 9 ve Ulta 2 modelleri tekrar raflarda yerini almaya başladı.

Apple için bu elbette tamamen bir kurtuluş değil, çünkü ortada şirketin patent ihlali yaptığını gösteren kanıtlar var. Apple'ın incelemeleri ve atacağı adımlarla süreçten en az hasarla kurtulması bekleniyor.

Sürecin birkaç hafta sürmesi ve bu sürerken satışların aksi bir şey olmazsa devam etmesi bekleniyor.

APPLE BU SÜRECE NASIL GELDİ?

Apple, bir süredir akıllı saat tarafında patent ihlali yaptığı için davalarla boğuşuyordu. ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Masimo, Apple'ın Watch Series 6'dan beri patentlerini ihlal ettiğini söylüyordu. Bunu yargıya taşıyan Masimo, 2020 yılından beri Apple'ı farklı patentleri ihlal ettiği için suçluyordu.

Apple'ın akıllı saatlerine dahil ettiği 'kandaki oksijen değerinin ölçülmesi' patent ihlaline takılmıştı.

Konuyla ilgili ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından inceleme başlatılmış ve Apple gerçekten de 2 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Buna göre 21 Aralık'ta internet, 24 Aralık'ta ise fiziksel mağazadan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları durdurmuştu.