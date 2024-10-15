2024'te en çok hangi akıllı telefon markaları tercih edildi?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:08

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:08

Dünya çapında en çok satan telefon markaları genel anlamda pek de değişmiyor. Birinci ve ikinci arasında rekabetin olduğu bu alanda en çok telefon satan bu sefer Samsung oldu. Samsung, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 57,8 milyon telefon sevkiyatı yapmayı başardı.

SAMSUNG AKILLI TELEFON TARAFINDA EN ÇOK SEVKİYAT YAPAN MARKA OLDU

Apple'a gelince, şirket iPhone'lar ile 56 milyon sevkiyatı geride bıraktı.

Apple'ı Xiaomi, 42,8 milyon ile takip ederken, Oppo 28,8 milyon ve Vivo 27 milyon sevkiyat yaptı.

Samsung, bu çeyrekte toplam sevkiyatlarında düşüş yaşasa da amiral gemisi telefonlarda liderliğini korudu. Samsung'un bu başarısının altında yapay zeka özelliklerinin üst segment telefonlarda aktif olarak sunulması gösteriliyor.