En çok kullanılan işletim sistemleri hangileri oldu?
Pazar araştırma şirketi bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerini araştırdı sonuca göre en çok yüzde 73,31 oranında Windows kullanılıyor.
Pazar araştırma şirketi Statcounter tarafından yapılan bir araştırmaya göre bilgisayar kullanıcıları en çok Windows işletim sistemine sahip cihazları kullanıyor.
EN ÇOK HANGİ İŞLETİM SİSTEMİ POPÜLER?
Şaşırtmayan bu sonuca göre yüzde 73,31 kullanım oranına sahip Windows'u ikinci sırada yüzde 15,45 ile macOS takip ediyor.
Listede yer alan diğer işletim sistemlerinin kullanım oranları ise şu şekilde;
- Windows yüzde 73,31
- macOS yüzde 15,45
- Linux yüzde 4,5
- Bilinmeyen ya da tespit edilemeyen yüzde 4,49
- ChromeOS yüzde 2,25
En çok tercih edilen Windows işletim sürümleri de açıklandı. Buna göre yüzde 62,79 benimsenme oranıyla Windows 10 en çok kullanılan işletim sistemiyken onu yüzde 33,37 ile Windows 11 takip ediyor.
Windows 7, yüzde 2,85 oranında, Windows 8.1 ise yüzde 0,36 kullanılıyor.
Etiketler: #Microsoft Windows #Apple MacOS #macOS
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