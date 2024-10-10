En çok satan bilgisayar markaları hangileri oldu?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 05:22

Güncelleme: 10.10.2024 - 05:22

International Data Corporation (IDC) tarafından açıklanan 2024 yılının üçüncü çeyreği küresel bilgisayar satışlarına göre lider Lenovo oldu. Küresel bilgisayar satışları 68,8 milyon satış adedine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 70,5 milyon satış yapılmıştı. Lenovo, satışlarıyla, bilgisayar pazarının yüzde 24'ünü oluşturdu ve 16,5 milyon adet sevkiyat yaptı.

2024 YILINDA EN ÇOK SATAN BİLGİSAYAR MARKALARI

2024 yılında en çok satan bilgisayar markalarından bir diğeri de 13,6 milyon adet satış ile HP oluyor. Onu 9,8 milyon ile Dell takip ediyorken, dördüncü sırada Asus 5,5 milyon adet ile yer alıyor. Apple ise Asus ardından 5,3 milyon adet satış ile listede yer alıyor.

Apple'ın Mac satışları yüzde 24,2 oranında düşmüş görünüyor.

Bilgisayar satışları bir süredir kötüydü ancak yapay zeka destekli bilgisayarların tanıtılması pazarı canlandırdı ve uzmanlara göre satışları iki katına çıkarttı.