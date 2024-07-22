2025'teki tahmini Xbox Game Pass kazancı dudak uçuklatıyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:59

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:59

Xbox Game Pass'in 2025 yılında 5,5 milyar dolar kazandırması bekleniyor. Microsoft'un oyun tarafına yaptığı yatırımların karşılığını pek alamaması, konsol tarafının küçülebileceğinin sinyallerinin verilmesi, durumların çok da iyi olmadığını gösterse de Game Pass tarafında yapılan fiyat artışı ve oyunseverlerin platforma kayıt olması durumları değiştirebilir.

GAME PASS 2025'TE 5,5 MİLYAR DOLAR KAZANDIRABİLİR

Araştırma şirketi Ampere Analysis'e göre abonelik hizmeti 2025 yılında yüksek oranda kazanç getirecek. Platforma yapılan yeni zamlar kullanıcıları daha yüksek fiyatlı pakete yönlendiriyor bu sebeple gelir artışının olması bekleniyor.

Buradaki gelir artışı tahmini, konsol ve PC'nin yanı sıra bulut oyun erişimi ile elde edilen tüm gelirleri kapsıyor.

Yapılan 5,5 milyar dolarlık tahmin yaklaşık yüzde 200'lük bir büyümeyi işaret ediyor.