iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor? Türkiye ne kadarını veriyor?

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2023 Pazartesi, 18:20
<p>Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, yüksek performans ve özellikler sunarak profesyonel kullanıcılar için cazip seçenekler sunuyor. Ancak bu yüksek performans ve işlevsellik, yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.</p>

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, yüksek performans ve özellikler sunarak profesyonel kullanıcılar için cazip seçenekler sunuyor. Ancak bu yüksek performans ve işlevsellik, yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

<p>iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için oldukça pahalı bir seçenek. Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.</p>

iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için oldukça pahalı bir seçenek. Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

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<p>World of Statistics adlı kaynak, bir iPhone 15 Pro Max satın alabilmek için aylık maaşınızdan ne kadar harcama yapmanız gerektiğini gösteren istatistikleri paylaştı. Bu istatistikler oldukça çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor.</p>

World of Statistics adlı kaynak, bir iPhone 15 Pro Max satın alabilmek için aylık maaşınızdan ne kadar harcama yapmanız gerektiğini gösteren istatistikleri paylaştı. Bu istatistikler oldukça çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor.

<p>Switzerland: 20%</p>

Switzerland: 20%

<p>Singapore: 24%</p>

Singapore: 24%

<p>United States: 28%</p>

United States: 28%

<p>United Arab Emirates: 34%</p>

United Arab Emirates: 34%

<p>Australia: 35%</p>

Australia: 35%

<p>Netherlands: 35%</p>

Netherlands: 35%

<p>Denmark: 35%</p>

Denmark: 35%

<p>Norway: 37%</p>

Norway: 37%

<p>Canada: 39%</p>

Canada: 39%

<p>Germany: 40%</p>

Germany: 40%

<p>Ireland: 41%</p>

Ireland: 41%

<p>New Zealand: 41%</p>

New Zealand: 41%

<p>United Kingdom: 42%</p>

United Kingdom: 42%

<p>Finland: 43%</p>

Finland: 43%

<p>Austria: 45%</p>

Austria: 45%

<p>Belgium: 46%</p>

Belgium: 46%

<p>Sweden: 47%</p>

Sweden: 47%

<p>South Korea: 49%</p>

South Korea: 49%

<p>France: 49%</p>

France: 49%

<p>Japan: 52%</p>

Japan: 52%

<p>Spain: 63%</p>

Spain: 63%

<p>Italy: 71%</p>

Italy: 71%

<p>Czech Republic: 75%</p>

Czech Republic: 75%

<p>Poland: 103%</p>

Poland: 103%

<p>Portugal: 112%</p>

Portugal: 112%

<p>China: 119%</p>

China: 119%

<p>Hungary: 128%</p>

Hungary: 128%

<p>Malaysia: 148%</p>

Malaysia: 148%

<p>Mexico: 162%</p>

Mexico: 162%

<p>Russia: 202%</p>

Russia: 202%

<p>India: 213%</p>

India: 213%

<p>Thailand: 220%</p>

Thailand: 220%

<p>Brazil: 280%</p>

Brazil: 280%

<p>Argentina: 286%</p>

Argentina: 286%

<p>Indonesia: 361%</p>

Indonesia: 361%

<p>Philippines: 392%</p>

Philippines: 392%

<p>Iran: 397%</p>

Iran: 397%

<p>Venezuela: 655%</p>

Venezuela: 655%

<p>Nigeria: 754%</p>

Nigeria: 754%

<p>Pakistan: 816%</p>

Pakistan: 816%

<p>Egypt: 821%</p>

Egypt: 821%

<p>Türkiye: 292%</p>

Türkiye: 292%

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