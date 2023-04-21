6 parça CS:GO envanteri 10 milyon TL'ye satıldı
Counter-Strike tarihinin en büyük envanter ticaretlerinden biri gerçekleşti. AK-47 için kaplama, 4 adet çıkartma ve bir de karambit için 500 bin doların üzerinde ödeme yapıldı.
Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, oyuncuların yıllardır beklediği duyuruyu bundan yaklaşık bir ay önce yaptı. İlk kez 2012 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Counter-Strike: Global Offensive, önümüzdeki aylarda devasa bir güncelleme alacak ve "Counter-Strike 2"ye evrilecek. Yeni dönemdeki en önemli değişiklik, oyun motorunun Source 2'ye taşınacak olması.
Counter-Strike 2 ile ilgili yapılan açıklamalarda Counter-Strike: Global Offensive'deki tüm envanterin, yeni oyuna olduğu gibi aktarılacağı açıklandı. Hal böyle olunca Steam'deki Counter-Strike pazarı hareketlendi ve envanterlerin fiyatlarında yükseliş görüldü. Gelen son haberler, bazı oyuncuların Counter-Strike için devasa paralar harcamaya başladıklarını ortaya koydu.
500 BİN DOLARLIK SATIN ALIM GERÇEKLEŞTİ
Webtekno'nun haberine göre Steam'de zipeL ismini kullanan bir oyuncu, tarihin en yüksek Counter-Strike: Global Offensive envanter satışlarından bir tanesine aracılık etti. Bu alışveriş kapsamında AK-47 kaplaması, dört adet çıkartma ve bir de karambit el değiştirdi. Tüm bunların satışı, 500 bin doların üzerinde (10 milyon TL) bir fiyata tamamlandı.
Kasım 2022'de kullanıma sunulan AK-47 kaplaması Blue Gem (Case Hardened), rekor alışveriş kapsamında yer alan envanter ürünlerinden sadece bir tanesiydi. Bu arada; bu silah kaplaması tek başına satışta değildi. Üzerinde, her biri yaklaşık 60 bin dolar değerinde olan 4 adet Katowice 2014 Titan Holo çıkartması bulunuyordu. Alıcı, silah ile çıkartmalara 400 bin dolar ödedi.
Satışa konu olan envanter ürünlerinden bir tanesi de #387 P1 kodlu eskimiş karambit bıçaktı. Alıcı, bu envanter ürünü için 100 bin dolar ödedi.
Peki bu kadar para verip envanter alan kişi kim?
Edinilen bilgilere göre Counter-Strike tarihinin en büyük alışverişlerinden birisini gerçekleştiren kişi, Çinli bir oyuncuydu. İsmi açıklanmayan oyuncunun bir koleksiyoner olduğu bildirildi. Counter-Strike 2 ile birlikte bu kaplama, Çinli oyuncuya ciddi kar bırakabilir...
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