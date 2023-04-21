6 parça CS:GO envanteri 10 milyon TL'ye satıldı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:30

Güncelleme: 21.04.2023 - 07:30

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, oyuncuların yıllardır beklediği duyuruyu bundan yaklaşık bir ay önce yaptı. İlk kez 2012 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Counter-Strike: Global Offensive, önümüzdeki aylarda devasa bir güncelleme alacak ve "Counter-Strike 2"ye evrilecek. Yeni dönemdeki en önemli değişiklik, oyun motorunun Source 2'ye taşınacak olması.

Counter-Strike 2 ile ilgili yapılan açıklamalarda Counter-Strike: Global Offensive'deki tüm envanterin, yeni oyuna olduğu gibi aktarılacağı açıklandı. Hal böyle olunca Steam'deki Counter-Strike pazarı hareketlendi ve envanterlerin fiyatlarında yükseliş görüldü. Gelen son haberler, bazı oyuncuların Counter-Strike için devasa paralar harcamaya başladıklarını ortaya koydu.

500 BİN DOLARLIK SATIN ALIM GERÇEKLEŞTİ

Webtekno'nun haberine göre Steam'de zipeL ismini kullanan bir oyuncu, tarihin en yüksek Counter-Strike: Global Offensive envanter satışlarından bir tanesine aracılık etti. Bu alışveriş kapsamında AK-47 kaplaması, dört adet çıkartma ve bir de karambit el değiştirdi. Tüm bunların satışı, 500 bin doların üzerinde (10 milyon TL) bir fiyata tamamlandı.

Kasım 2022'de kullanıma sunulan AK-47 kaplaması Blue Gem (Case Hardened), rekor alışveriş kapsamında yer alan envanter ürünlerinden sadece bir tanesiydi. Bu arada; bu silah kaplaması tek başına satışta değildi. Üzerinde, her biri yaklaşık 60 bin dolar değerinde olan 4 adet Katowice 2014 Titan Holo çıkartması bulunuyordu. Alıcı, silah ile çıkartmalara 400 bin dolar ödedi.

Satışa konu olan envanter ürünlerinden bir tanesi de #387 P1 kodlu eskimiş karambit bıçaktı. Alıcı, bu envanter ürünü için 100 bin dolar ödedi.

Peki bu kadar para verip envanter alan kişi kim?

Edinilen bilgilere göre Counter-Strike tarihinin en büyük alışverişlerinden birisini gerçekleştiren kişi, Çinli bir oyuncuydu. İsmi açıklanmayan oyuncunun bir koleksiyoner olduğu bildirildi. Counter-Strike 2 ile birlikte bu kaplama, Çinli oyuncuya ciddi kar bırakabilir...