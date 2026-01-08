Lenovo, CES 2026'da yeni konseptlerini gösterdi

CES etkinlikleri bir süredir yapay zeka odaklı ürünlerle adından söz ettiriyor. Lenovo da CES 2026 kapsamında gelecekteki kişisel yapay zeka ekosisteminin temeli olarak sunduğu bir dizi konsepti sergiledi. Bunlar arasında uzayabilir ekrana sahip bir ThinkPad Rollable XD dizüstü bilgisayar prototipi, kişisel bir Lenovo Kişisel Yapay Zeka Merkezi (Project Kubit), bir Lenovo Yapay Zeka Gözlüğü konsepti, akıllı bir Smart Sense Ekranı ve çeşitli aksesuar prototipleri yer alıyor.

UZAYABİLEN EKRANA SAHİP İLK DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR LENOVO THINKPAD ROLLABLE XD

Bir süredir gündemde olan ThinkPad Rollable XD, uzayabilen bir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar. Bilgisayar, dışa dönük ekrana ve kullanıcının önünden dışarı doğru açılan bir ekrana sahip ilk cihazlardan biri olarak tanımlanıyor. Bu konsept, dizüstü bilgisayarın çalışma alanını 13,3 inçten yaklaşık 16 inçe çıkartıyor ve daha büyük bir cihaza geçmeye gerek kalmadan yüzde 50'den fazla oranda yeni alan sağlıyor.

Ekranın açılıp kapanması ise kaydırma dokunmatik hareketleri ve sesli komutlarla kontrol ediliyor. Tasarımda ayrıca, yüzeyi korurken aynı zamanda açılır kapanır ekran mekanizmasında 180 derecelik Corning Gorilla Glass Victus 2'nin kullanıldığı belirtiliyor. Bilgisayarda yapay zeka işlevleri de sunuluyor ve söylenene göre bunlar arasında eş zamanlı çeviri, sesli asistan ve çok modlu etkileşim senaryoları yer alıyor.

Project Kubit adının verildiği konsept, PC'ler, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve akıllı ev de dahil olmak üzere kullanıcının ekosistemindeki yapay zeka uygulamalarını destekleyen bulut cihazı olarak tanımlanıyor. Lenovo'nın aktardığına göre, cihazda NVIDIA GB10 Grace Blackwell Süper çip tarafından desteklenen iki adet kompakt ThinkStation PGX yapay zeka iş istasyonu bulunuyor ve şeffaf bir dokunmatik ekran, dokunma veya sesli komutlarla kontrol ediliyor.

Teknoloji şirketlerinin ana odağa almaya başladığı şeylerden biri de akıllı gözlükler. Lenovo AI Glasses ise yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın, akıllı telefonlara ve bilgisayarlara kablosuz olarak bağlaması ve dokunmaya gerek kalmadan aramalar yapmayı sağlamasının yanı sıra sunumlarda ya da dijital bir suflör gibi kullanılabileceği özellikleri var. Ses ve dokunmatik kontrolleri de bir araya getiren konsept gözlük, düşük gecikmeli anlık çeviri de sunuyor.

Lenovo Smart Sense Display'i de gösterdi. Bu cihaz 27 inç UHD kablosuz bağlantı da dahil olmak üzere birden fazla kişisel cihaz için merkez görevine sahip bir ekran konsepti.

Akıllı aksesuarlara da odaklanan şirket, uyarlanabilir klavye ve kendi kendini şarj edebilen kiti de duyurdu.

Lenovo, Motorola 312 Labs ekibinin geliştirdiği Motorola Project Maxwell yapay zeka arkadaşını da tanıttı. Ürün, sesli ve görsel veriler aracılığıyla bağlamı anlamayı, çevrede olup bitenler hakkında bilgi toplamayı ve günlük görevleri otomatikleştirmek için gerçek zamanlı ipuçları ve öneriler sunmayı amaçlayan bir yapay zeka asistanı konsepti olarak tanımlanıyor.