76 milyon yıllık "cinayet" çözüldü

Yayınlanma: 27.01.2025 - 05:20

Güncelleme: 27.01.2025 - 05:20

Kanada'nın Alberta bölgesinde çalışmalar yürüten paleontologlar, Azhdarchidae ailesinden bir teruzorun boyun kemiğini keşfetti.

Dinozorlarla beraber yaşayan teruzorların bu familyası, bugüne kadar gökyüzünde süzülen en büyük hayvanlardı.

Yaklaşık 76 milyon yıl önceye tarihlenen boyun kemiğinin, Cryodrakon boreas türünden bir yavruya ait olduğu tespit edildi. Yavrunun kanadının 2 metre olduğu tahmin edilirken, bu türün yetişkinleri 10 metreye varan kanatlara sahipti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre kemiği inceleyen bilim insanları, üzerindeki 4 milimetrelik ısırık izini fark etti.

Kanada'daki Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi'nden Dr. Caleb Brown, “Teruzor kemikleri çok hassastır ve bu nedenle başka bir hayvanın açıkça ısırdığı fosiller son derece nadir" diyerek ekliyor:

Bu örneğin bir yavru olması onu daha da nadir kılıyor.

Dr. Brown ve ekibi, bulguları hakemli dergi Journal Of Paleontology'de 23 Ocak Perşembe günü yayımlanan çalışmada ısırıktan timsah benzeri bir hayvanın sorumlu olduğunu belirledi.

Popüler bilim dergisi IFLScience'a göre yavru bir teruzora saldırma "suçunu" işleyen hayvanın, Alligatoridae familyasına bağlı Leidyosuchus canadensis türünden olduğu tahmin ediliyor.

Bu familyadaki hayvanlar, bugünkü timsah ve kaymanların atasıydı. Reading Üniversitesi'nden Dr. Brian Pickles, "Bunlar orta büyüklükte timsahlardı; muhtemelen modern timsahlara yakın boyutlardaydı" diyor.

76 MİLYON YIL ÖNCEYE IŞIK TUTUYOR

Dr. Pickles, buldukları omur kemiğinin ince ve hassas olduğuna dikkat çekerek "Timsahların güçlü ısırma kuvvetleri üretecek şekilde evrimleştiği düşünüldüğünde, dişin delinme izini görebildiğimiz ancak omurun geri kalanının büyük kısmının sağlam olduğu bir örnek bulmak şaşırtıcı" diyor.

Yeni araştırma, 76 milyon yıl önceki av-avcı dinamikleri hakkında önemli bir fikir veriyor. Isırık izinin, teruzorun ölümünden önce mi sonra mı bırakıldığı net değil. Ancak bulgular, timsahların atasının yavru teruzorları avladığına veya ölüleriyle beslendiğine işaret ediyor.

Dr. Brown "Bana en etkileyici gelen şey, sadece bir kısmı olan tek bir fosilleşmiş kemiğin, 76 milyon yıl önce iki ayrı hayvan arasında neler yaşandığına dair hâlâ kanıt sunabilmesi" ifadelerini kullanıyor: