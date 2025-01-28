AB uzay harcamalarının artırılmasını istiyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:18

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:18

Brüksel'de düzenlenen 17. Avrupa Uzay Konferansında konuşma yapan Kubilius, Avrupa'nın küresel uzay yarışındaki rolüne işaret ederek, kararlı adımlar atılmadığı takdirde kıtanın geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Kubilius, "Uydu fırlatmalarında ve sektör gelirlerinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Uzay alanında küresel lideriz. Ancak bir yol ayrımındayız. Liderliğimizi sürdürmek için cesur ve kararlı adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

21. yüzyılın "uzay çağı olacağını" söyleyen Kubilius, "Uzayı kontrol eden geleceği de kontrol eder. Avrupa uzayda liderliğini sürdürmelidir. Uzayı saldırgan otoriterlerin eksenine bırakamayız." diye konuştu.

Özerklik ve "tek pazar"

Küresel uzay ekonomisinin 10 yıl içerisinde 3 katına çıkabileceği öngörüsünü paylaşan Kubilius, AB genelinde uzay harcamalarının artırılmasına yönelik acil ihtiyaca dikkati çekti.

Kubilius, "AB pazarımız büyük ama parçalı. Uzaya yönelik kamu harcamalarımız çok düşük ve ayrıca parçalı. Bu da büyük, iddialı, uzun vadeli projelerin yapılmasını çok zorlaştırıyor. Hiçbir şey yapmazsak durgunluk, diğerlerine kıyasla göreceli düşüş riskiyle karşı karşıya kalırız ve bu kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Özel yatırımları çekmek ve güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarını belirlemek amacıyla "tek pazar" oluşturmak için yeni bir "AB uzay yasası" planını açıklayan Kubilius, ayrıca tedarik zincirlerini güçlendirmek, inovasyonu artırmak ve Avrupa'nın uzaya otonom erişimini sağlamak için birleşik bir sanayi stratejisi çağrısında bulundu.

Kubilius, Avrupa'nın uzay girişimlerinde özerkliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Üçüncü ülke roketlerine bağımlı olmamalıyız." ifadesini kullandı. Uzay tabanlı istihbarat, iletişim ve gözetlemeye daha fazla yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Kubilius, "Uzay olmadan savunma olmaz. Avrupa'yı savunmak için uzayda güçlü bir Avrupa varlığına ihtiyacımız var." dedi.