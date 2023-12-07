Beklenen oluyor mu? Apple, çentiksiz iPhone için adım attı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:16

Apple uzun yıllardır farklı çentik tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. iPhone tarafında çentik yıllar içinde küçülse de Android tarafta artık pek çok modelde ekranı bölen ya da bozan bir çentik ya da kamera deliği yok. iPhone tarafnıda ise artık iPhone 15 serisiyle iyice küçülen bu çentiğin artık ilerleyen modellerde olmayabileceği söyleniyor.

BÖYLE BİR iPHONE GELECEKSE BİLE BİRAZ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR

The Elec tarafından aktarılan habere göre LG, çentiksiz bir deneyim sunacak iPhone'lar için resmi olarak listeye eklendi. Ekran tarafında pek çok markayla çalışan LG'nin ilerleyen dönemde iPhone'lar için de çentiksiz ekran üretebileceği konuşulmaya başlandı.

LG Innotek, Freeform Optic adını verdiği özel bir lens ile ekran altı kamera teknolojisindeki dezavantajları ortadan kaldırıyor. En azından hedeflenen bu. Işık geçirgenliğini ilk etapta yüzde 20'ye sonraki yıllarda ise yüzde 40'a çıkartması beklenen bu sistemin, iPhone'lara gelmesi ise biraz zaman alabilir.

Raporlara göre bu LG teknolojini iPhone'larda görmek için 2026 yılını beklemek gerekiyor. Yani en yakın, iPhone 18 ve sonraki modellerde bu tarz çentiksiz bir tasarım görmek mümkün olabilir.

En son sızıntılara göre iPhone'larda çentiksiz ekrandan önce 'delikli' ekran tasarımını görmeyi beklemeliyiz. Bu nedenle tamamen çentiksiz bir ekran deneyimi için daha zaman var gibi görünüyor.