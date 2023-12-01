Google aktif olmayan hesapları silmeye başladı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 06:30

Güncelleme: 01.12.2023 - 06:45

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Son birkaç yıldır aktif olarak kullanmadığınız bir Google hesabınız varsa, yakında silinebilir.

Teknoloji devi, "pasif hesaplar politikası" kapsamında, bu hesapları bugünden itibaren silmeye başlıyor.

Hesaplar kademeli olarak silinecek; şirketin açıklamasına göre ilk olarak açıldıktan sonra hiç kullanılmamış olan hesaplardan başlanacak.

Google hesabı olan bir kullanıcı, bu hesapla Gmail, YouTube gibi tüm Google hizmetlerine giriş yapabiliyor.

Google bu adımı "güvenlik" gerekçesiyle attığını, kullanılmayan hesapların "çalınmaya" daha açık olduğunu belirtti. Şirkete göre bunun nedeni, bu hesapların eski ve 'yeniden kullanılan' şifrelere sahip olması ve iki adımlı doğrulama sisteminin bu hesaplarda aktif olmaması.

Bir hesap ele geçirildiğinde kimlik hırsızlığına kadar birçok farklı dolandırıcılık yöntemi için kullanılabiliyor.

Hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz?

Birçok hesap için hesaba sadece giriş yapmak, iki yıl daha aktif kalması için yeterli olacaktır.

Google ayrıca e-postalarınızı okumanın ya da bir e-posta göndermenin, veya Google e-posta adresinizle Google Drive'e girmenizin ya da YouTube'da video izlemenizin de yeterli olacağını açıkladı.

Yine de hesabınıza giriş yaptıktan sonra, kurtarıcı hesap olarak diğer bir e-posta adresinizi hesabınıza tanımlamanız da faydalı olacaktır. Bu kurtarıcı e-posta adresi, Google şifrenizi unuttuğunuzda yeniden giriş yapabilmeniz için önemli.

Google bunun yanında, Google Photos kullananlara da hesaplarının aktif kalması için iki yılda bir giriş yapmaları uyarısında bulundu. Bunu yapmayan kullanıcılar buradaki fotoğraflarını kaybedebilirler.

Ama şirket bunu yapmadan önce size uyarı gönderecek.

Şirketler ya da okullar tarafından bireyler için oluşturulmuş hesaplar da silme politikasından etkilenmeyecek. Ayrıca herhangi bir Google hizmetine aboneliği bulunan hesaplar da, aktif kullanıldığı varsayılarak, silinmeyecek.

Gmail, küresel olarak en çok kullanıcıya sahip e-posta servisi. Teknoloji sitesi Techjury.net'in verdiği bilgiye göre dünyada yaklaşık 1,8 milyar Gmail kullanıcısı var. Bu da e-posta piyasasının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.