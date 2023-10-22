ABD'nin Çin ambargosuna dünyanın en büyük çip üreticisinden tepki geldi!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:11

ABD'nin yeni ticaret politikası uygulanmaya başlarken, dünyanın en büyük yapay zeka çip üreticisi olan NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang, bu politikanın Çin anakarası pazarına "olumsuz" etkisi olabileceğini belirtti. Biden yönetimi, yeni politikalarla Çin'e yönelik ihracat sınırlamalarını genişletti ve bu sınırlamalar artık çeşitli yapay zeka çiplerinin Çin'e tedarikini de kapsayacak.

Yapay zeka, askeri bir üstünlük sağlama potansiyeli taşıdığı için ABD'nin öncelik verdiği bir alan ve bu nedenle yapay zeka çiplerinin tedarikini kısıtlamak istiyor. Ancak, bu politikaların NVIDIA üzerinde bir etkisi olacağından, Huang çekincelerini dile getirdi.

Jensen Huang, yerel medyaya verdiği röportajda, NVIDIA'nın ABD'nin ulusal çıkarlarını ön planda tutma kararına saygı duyduğunu ve bu politikalara uymaya istekli olduklarını belirtti. Ancak Huang, NVIDIA'nın küresel pazarlara hızla yayılmayı hedeflediğini ve Çin'deki köklü müşterilerine hizmet vermeye devam etmek istediğini vurguladı. Bu açıklamalar, NVIDIA'nın Çin anakarasındaki pazarı şimdilik geri plana atabileceğini gösteriyor

NVIDIA, aynı zamanda Çin'deki yerel yapay zeka ürünlerinin rekabetçi olduğunun farkında. Çinli firmalar, gelişmiş yapay zeka çipleri üretme yolunda büyük bir artış gösteriyor. Özellikle Huawei, NVIDIA'ya karşı şiddetli bir rekabet oluşturabilir. Bu durum, NVIDIA'nın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.