Adobe Lightroom'a objeleri silme özelliği geldi

Adobe Lightroom'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. En son yapay zeka ile fotoğraflardan seçilen objeler silinebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:56
Adobe Lightroom'a objeleri silme özelliği geldi
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Adobe, üretken yapay zeka araçılarını uygulamalarına ekliyor. Lightroom için eklenen yeni objeleri silme özelliği, 'Generative Remove' yana Üretken Çıkarma olarak adlandırılıyor ve Adobe'un Firefly yapay zeka modeliyle çalışıyor. 

ADOBE LIGHTROOM İÇİN OBJELERİ SİLME ÖZELLLİĞİ

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu yeni özellik, şimdiye kadarki en iyi 'obje silme' uygulaması olacak. 

Adobe'un Lightroom için sunulan özelliği, silinen nesnenin yerine üç farklı alternatif görsel sunmasıyla işliyor. Bu sayede kullanıcı görsele kendisi karar verebiliyor.

Özellik şu anda beta aşamasında ücretsiz olarak sunulsa da ilerleyen süreçte Generetive Credit sistemiyle sunulması yani aboneliğe tabii olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Lightroom için Lens Blur özelliği de duyuruldu. Duyurulan araç sayesinde kullanıcılar bir fotoğrafın istenen kısmına istenen oranda bulanıklaştırma efekti ekleyebilecek.


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