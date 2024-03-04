Adobe Türkiye'de yüzde 308 zam yapacak

Adobe Creative Cloud kullanıcılarına bildirildiği kadarıyla 5 Mart'tan itibaren Türkiye fiyatları zamlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:44
Adobe Türkiye'de yüzde 308 zam yapacak
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Adobe Creative Cloud kullanıcılarına bildirildiği kadarıyla yıllık abonelik fiyatları 10 bin 350 TL'yi bulacak. Adobe Creative Cloud'un içinde Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro yer alıyor. Bu hizmet için dünya çapında zam yapılacağı halihazırda zaten duyurulmuştu.

ADOBE'NİN CREATIVE CLOUD HİZMETİNE ZAM YOLDA

Türkiye'deki kullanıcılarına da süreci aktarmak için bilgilendirme geçen Adobe, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'de yüzde 308'e varan bir zam yaparak aylık 190 TL olan fiyatları 777 TL'ye kadar yükseltecek. Yıllık ise 2 bin 290 TL'den 10 bin 350 TL'ye kadar çıkacak. Bu artış yurt dışında yaklaşık yüzde 9'luk bir zamma denk gelerek, fiyatlar 55 dolardan 60 dolara çıkacak.

Adobe'nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu:

  • Adobe Firefly, herkesin üretken yapay zekanın gücünü kullanarak olağanüstü içerikler oluşturabileceği bir web uygulamasıdır 
  • Creative Cloud uygulamalarında Photoshop’ta Üretken Dolgu ve Illustrator’da Üretken Yeniden Renklendirme gibi Adobe Firefly destekli özellikler 
  • Adobe Express, Photoshop ve Illustrator’da oluşturulan varlıklarla çalışırken sosyal gönderiler, videolar ve PDF’ler oluşturmanızı hızlandıran hepsi bir arada uygulamadır 
  • Photoshop ve Illustrator’da İnceleme için Paylaş hizmeti ve Premiere Pro ve After Effects’te Creative Cloud için Frame.io 
  • Premiere Pro’da Text Based Editing, Lightroom’da Denoise ve Photoshop’ta Kaldırma Aracı gibi düzinelerce başka özellik. 

''Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz Adobe, para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Norveç ve İsveç’te Creative Cloud ve Document Cloud planlarının fiyatlarında artış olacaktır. Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır.''

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