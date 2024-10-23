Adobe'nin çizim uygulaması tamamen ücretsiz oldu
Adobe Fresco tamamen ücretsiz hale getirildi. Kullanıcılar, iPad ve Windows'ta çizim yaparken tüm özelliklere ulaşabilecek.
Adobe, dijital çizim uygulaması Fresco’yu tüm kullanıcıları için ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Uygulamada daha önce bütün özelliklerin kullanılabilmesi için yıllık 9,99 dolarlık ödeme yapılması gerekiyordu.
Fresco, iPad tarafında Procreate ve Clip Studio Paint gibi uygulamalara alternatif olarak sunulmuştu. Uygulamada yer alan geniş fırça kitaplığı, gelişmiş simetri özellikleri ve hazır animasyon ayarları gibi özelliklere ücretsiz olarak erişilebilecek.
iPhone, iPad ve Windows PC'ler için sunulan uygulama, yapay zeka Sensei üzerine kurulu olarak geliyor ve çok katmanlı çalışma desteğini de sunuyor.
Etiketler: #Adobe Fresco #çizim uygulaması
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