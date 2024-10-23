Adobe'nin çizim uygulaması tamamen ücretsiz oldu

Adobe Fresco tamamen ücretsiz hale getirildi. Kullanıcılar, iPad ve Windows'ta çizim yaparken tüm özelliklere ulaşabilecek.

Adobe'nin çizim uygulaması tamamen ücretsiz oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:32

Adobe, dijital çizim uygulaması Fresco’yu tüm kullanıcıları için ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Uygulamada daha önce bütün özelliklerin kullanılabilmesi için yıllık 9,99 dolarlık ödeme yapılması gerekiyordu. 

Fresco, iPad tarafında Procreate ve Clip Studio Paint gibi uygulamalara alternatif olarak sunulmuştu. Uygulamada yer alan geniş fırça kitaplığı, gelişmiş simetri özellikleri ve hazır animasyon ayarları gibi özelliklere ücretsiz olarak erişilebilecek. 

iPhone, iPad ve Windows PC'ler için sunulan uygulama, yapay zeka Sensei üzerine kurulu olarak geliyor ve çok katmanlı çalışma desteğini de sunuyor.


Etiketler: #Adobe Fresco #çizim uygulaması

İlgili Haberler

Adobe Lightroom'a objeleri silme özelliği geldi

Adobe Lightroom'a objeleri silme özelliği geldi
Adobe imzalı VideoGigaGAN videoları HD kalite yapıyor

Adobe imzalı VideoGigaGAN videoları HD kalite yapıyor
Adobe'den yeni yapay zeka: Videoların pikselini arttırıyor

Adobe'den yeni yapay zeka: Videoların pikselini arttırıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler