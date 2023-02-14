Afet durumlarında çok işe yarayacak iki oluşum

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:44

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:10

Geçtiğimiz haftanın başında gerçekleşen iki depremin ardından felaketi yaşayan Türkiye için pek çok ülke seferber oldu. Açıklanan güncel verilere göre(14 Şubat) 30 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü şu günlerde ise farklı platformlar ortaya çıktı.

DEPREM SONRASI PEK ÇOK OLUŞUM ORTAYA ÇIKTI

Normalde 2020 yılından bu yana kırsal bölgelere ve afet sonrası ulaşımın zor olduğu bölgelere temiz su taşımak için AR-GE yapan Deploy, katlanabilir su tanklarını Türkiye'deki afet bölgelerine bağışlamak istediğini duyurmuş ve sonrasında lojistik yardım için çağrı yapmıştı.

Deploy kurucularından Beren Kayalı, konu hakkında yaptığı Linkedln paylaşımında süreci özet geçiyor. Afet bölgelerinde daha çok su tankının gönderilmesi için bir proje duyuran Kayalı, kitlesel fonlama ile toplanan her GBP 4000 için bir su tankını bölgeye göndereceklerini aktardı.

Temiz suya ulaşımın özellikle deprem bölgesinde imkansız olduğu şu günlerde Türkiye Su Platformu olarak açılan formda kullanıcılar bilgilerini giriyor ve nasıl yardımcı olabileceklerini seçiyor. Kullanıcılar yukarıda yer alan bağlantıdan isterlerse bağış yapabiliyor.

Bir diğer yandan deprem sonrası işsiz kalan binlerce kişiyi tek bir platformda toplamak amacıyla kurulan afet.in, sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlanıyor. İş arayışında olan afetzedeler ile uygun iş imkanları bulunan iş yerleri platform üzerinden birbirlerini bulabilecek.

Geliştiren tarafta yer alan isimlerden olan Burak Adem Dönertaş ise Linkedln üzerinden yaptığı paylaşımda CV toplamadıklarını, bölgede yaşanan felaketin ardından iş arayışında olan depremzedelerin attığı tweet linkini ve detayları site üzerinden ulaştırılmasının yeterli olduğunu söylüyor.