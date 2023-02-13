Depremde, Hayati Uyarı Bildirimi neden gelmedi?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:23

Google'ın pek çok ülkede kullanama sunduğu acil durum bildirimleri Türkiye'de AFAD ile beraber sunuluyor. Ancak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremlerden önce 'Hayati Uyarı Bildirimi' yapılmadı.

DEPREM GİBİ AFET DURUMLARINDA ÇALIŞMIYOR MU?

Hatırlayacağınız üzere 12 Haziran 2022'de AFAD tüm GSM operatörleriyle anlaşmış ve telefonlara gönderilen bildirimlerle farkındalık yaratmayı amaçlamıştı. Mobil cihazlara gelen Hayati Uyarı Bildirimi, " Ülkemizde deva eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız" mesajını içeriyordu.

Deprem uyarı bildirimi atarak 'çök, kapan, tutun' talimatlarına içeren tatbikat gerçekleştiren AFAD, Kahramanmaraş depreminde bu bildirimi yollamadı. Hatırlatmak gerekirse bu uyarı bildirimlerini yerel yönetimler ya da AFAD gibi devlet oluşumları ve Google üstleniyor.

Bu acil durum bildirimleri hem Android hem de iOS telefonların kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özellikle tahmin edilen veya beklenen afet durumlarında kullanıcıları uyaran sistem, yurtdışında büyük yaratmıştı.

Depremleri erken bildirebilen bu sistem insanların olası panik durumlarının içine girmesinin önüne geçebiliyorken, birkaç dakika önceden bildirim geldiğinde insanların hayatlarını da kurtarabiliyor.

AFAD'ın deprem uyarı bildirimi göndermediği bilinmiyor ancak depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'ten önce bildirim gitse belki de tablo bu kadar vahim olmazdı.

Öte yandan Google'ın benzer bir sistemi bulunuyor hatta bu uyarı sistemi ocak ayında Muğla'da gerçekleşen 5.7'lik depremi bildirmesiyle dikkat çekmişti. Ancak Kahramanmaraş depremi için böyle bir bildirim o sistemden de gelmedi.