AIDS için mRNA umudu: Testler başladı

28 Ocak 2022 Cuma, 12:02

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi (IAVI), mRNA teknolojisi ile geliştirilen HIV aşısının insanlarda test edilmeye başladığını açıkladı.

NTV'nin haberine göre; Aşı denemesi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV negatif olan 56 sağlıklı yetişkin arasında gerçekleştirildi.

Her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yaklaşık 40 yıldır bilim insanları tarafından tedavisi üzerine çalışılan HIV ile ilgili daha önce bir aşı geliştirilememişti.

Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşının ardından, HIV ile mücadelede de söz konusu teknoloji ile geliştirilen aşı, HIV’e karşı çözümün kapısını aralamıştı.