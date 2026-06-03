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AirDrop desteğine sahip Android telefonların sayısı artıyor! İşte desteklenen modeller

AirDrop desteğine sahip Android telefonların sayısı artıyor! İşte desteklenen modeller

3.06.2026 20:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AirDrop desteğine sahip Android telefonların sayısı artıyor! İşte desteklenen modeller

AirDrop desteği alan Android telefonların sayısı artmaya devam ediyor. Yeni yayınlandığı kadarıyla Samsung, Honor ve Xiaomi gibi markaların daha fazla modeli destekleniyor.
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Apple'ın AirDrop sistemi bazı Android cihazlara gelmişti. Her modele gelmeyen bu imkan artık daha fazla modeli kapsayacak şekilde güncellendi. Buna göre ilk gelen telefonlardan sonra artık Samsung'un daha fazla modeli bu desteğe kavuşuyor. 

AIRDROP ÖZELLİĞİ KAZANAN ANDROID TELEFONLAR

Öte yandan Türkiye'de resmi olarak satılmayan Google Pixel cihazlara ve Çin merkezli akıllı telefon markalarının bazı modellerine geliyor. 

Bu özellik Android tarafta Quick Share olarak karşılık buluyor. AirDrop entegrasyonu geçen yılın kasım ayında bazı modellere sunulmaya başlanmıştı. iPhone kullanıcıları, Quick Share özellikli Android cihazlara AirDrop ile dosya ve fotoğraf gönderebilirken, Android kullanıcıları da Quick Share'i kullanarak iPhone kullanıcılarına dosya ve fotoğraf gönderebilir.

Android cihazlarda, kullanıcıların özelliği kullanabilmesi için "Apple cihazlarıyla paylaş" ayarının açması gerekiyor. iPhone kullanıcısının ise AirDrop görünürlüğünü "10 dakika boyunca herkese" olarak ayarlaması gerekiyor. Bundan sonra, Android'den iPhone'a dosya aktarımı, iPhone tarafındaki standart bir AirDrop aktarımıyla benzer şekilde işliyor.

AirDrop desteği kazanan modeller şu şekilde:

Samsung

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z TriFold

Diğer markalar:

  • Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
  • Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
  • Google Pixel 8a
  • HONOR Magic V6
  • OnePlus 15
  • Xiaomi 17T Pro
  • OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9S
  • OPPO Find N6
  • vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra 
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