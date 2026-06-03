AirDrop desteğine sahip Android telefonların sayısı artıyor! İşte desteklenen modeller

Apple'ın AirDrop sistemi bazı Android cihazlara gelmişti. Her modele gelmeyen bu imkan artık daha fazla modeli kapsayacak şekilde güncellendi. Buna göre ilk gelen telefonlardan sonra artık Samsung'un daha fazla modeli bu desteğe kavuşuyor.

AIRDROP ÖZELLİĞİ KAZANAN ANDROID TELEFONLAR

Öte yandan Türkiye'de resmi olarak satılmayan Google Pixel cihazlara ve Çin merkezli akıllı telefon markalarının bazı modellerine geliyor.

Bu özellik Android tarafta Quick Share olarak karşılık buluyor. AirDrop entegrasyonu geçen yılın kasım ayında bazı modellere sunulmaya başlanmıştı. iPhone kullanıcıları, Quick Share özellikli Android cihazlara AirDrop ile dosya ve fotoğraf gönderebilirken, Android kullanıcıları da Quick Share'i kullanarak iPhone kullanıcılarına dosya ve fotoğraf gönderebilir.

Android cihazlarda, kullanıcıların özelliği kullanabilmesi için "Apple cihazlarıyla paylaş" ayarının açması gerekiyor. iPhone kullanıcısının ise AirDrop görünürlüğünü "10 dakika boyunca herkese" olarak ayarlaması gerekiyor. Bundan sonra, Android'den iPhone'a dosya aktarımı, iPhone tarafındaki standart bir AirDrop aktarımıyla benzer şekilde işliyor.

AirDrop desteği kazanan modeller şu şekilde:

Samsung

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z TriFold

Diğer markalar: