AirDrop nasıl kullanılır? AirDrop'tan dosya nasıl atılır?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:26

Apple'ın dosya aktarma hizmeti olan AirDrop, yakındaki Mac'leri ve iOS aygıtlarını keşfetmeyi ve dosya aktarımını güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Peki AirDrop nasıl kullanılır?

AİRDROP NASIL KULLANILIR?

AirDrop Uyumluluğu:

iPhone ve iPad: iOS'ta AirDrop'u kullanmak için iPhone 5 veya üstü, iPad 4 veya üstü, iPad mini veya beşinci nesil iPod touch'a sahip olmanız gerekir.

Mac: OS X Yosemite veya sonrasını çalıştıran 2012 ve sonrası tüm Mac modelleri AirDrop'u destekler.

iPhone ve iPad'de AirDrop Ayarları Nasıl Yapılır:

Ayarlar uygulamasını açın. Genel'e dokunun. AirDrop'a tıklayın. Yalnızca Kişiler veya Alma Kapalı seçeneklerinden birini seçin.

AirDrop Ayarlarını Denetim Merkezi Üzerinden Ayarlama:

Denetim Merkezi'ni açın. Ağ ayarları kartına sıkıca basın. AirDrop'a dokunun. Yalnızca Kişiler veya Alma Kapalı seçeneklerinden birini belirleyin.

Dosya Gönderme ve Alma:

Dosya paylaşımı için ilgili uygulamada Sayfayı Paylaş simgesine dokunun.

AirDrop'u kullanarak dosyayı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Parola paylaşımı için Ayarlar'da Web Sitesi ve Uygulama Parolaları bölümünden AirDrop'u seçebilirsiniz.

Mac'te Dosya Gönderme:

Finder'ı başlatın. Paylaşmak istediğiniz dosyaları AirDrop penceresine sürükleyin. Dosyayı göndermek istediğiniz kişinin profil resmine bırakın.

Mac'te AirDrop Ayarları Nasıl Yapılır: