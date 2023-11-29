iPhone'larda yer alan turuncu ve yeşil noktalar ne anlama gelmektedir?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:55

Dijital gizlilik günümüzde önemli bir konu haline gelirken Apple, kullanıcılarını korumak için akıllı telefon ve tabletlerinde ekstra önlemler alıyor. Örneğin, bir uygulamanın iPhone veya iPad'in kamerasına erişebilmesi için Ayarlar uygulamasında söz konusu uygulama için kamera ve mikrofon erişiminin etkinleştirilmesi gerekiyor. Etkinleştirildikten sonra bile kullanıcılarından habersiz kamera veya mikrofonu kullanmamaları için belirli uyarılar veriyor.

Apple, iOS'ta bir uygulamanın kamerasını veya mikrofonunu ne zaman kullandığını gösteren bir güvenlik özelliği ekledi.

Yeşil Nokta: Bir iOS uygulamasının kamerayı kullandığını gösterir.

Bir iOS uygulamasının kamerayı kullandığını gösterir. Turuncu Nokta: Bir iOS uygulamasının mikrofonu kullandığını gösterir.

Bir uygulama cihazınızın kamerasını veya mikrofonunu kullanıyorsa, durum çubuğunda WiFi ve hücresel sinyal çubuklarının hemen üzerinde küçük bir nokta belirir. Kamerayı veya mikrofonu kullanan uygulamayı kapatıp Denetim Merkezi'ni açtığınızda, bu özelliği en son kullanan uygulamanın adını görebilirsiniz. Bu sayede, kamera veya mikrofonun arka planda sizin bilginiz dışında bir uygulama tarafından kullanılmasını engelleyerek, uygulamaların gizlice kayıt yapmasını önleyebilirsiniz.