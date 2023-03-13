AirPods iki yıl içinde işitme sağlığı özellikleri kazanacak

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:01

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:01

Apple farklı farklı haberlerle gündeme geliyor olsa da yeni ortaya çıkan bilgilerde AirPods'un işitme sağlığında söz sahibi olacağı özelliklerin ekleneceğine yönelik detaylar yer alıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, AirPods modellerini önümüzdeki iki yıl içinde daha belirgin işitme sağlığı özellikleri ekleyecek.

APPLE'IN KABLOSUZ KULAKLIKLARI İŞİTME CİHAZI GİBİ KULLANILABİLECEK

Apple akıllı saatlerinde bazı hastalıkların tespitinden tutun da düşme algılama ya da kalp atış hızındaki değişimleri algılayacak özellikleri bünyesinde barındırıyor. Herhangi bir olumsuz durumda acil servisi arayan bu yapı sayesinde uzun süredir söz sahibi.

Gurman da Apple'ın bu kasını güçlendireceğini ve AirPods tarafına 'işitme verilerini alacak' uygun özelliklerin ekleneceğini aktarıyor. Apple halihazırda işitme odaklı özellikler daha önce ekledi. Apple'ın sağlık tarafında yaptığı atılımlar ve cihazlarına eklediği önceki özellikler, AirPods'un da resmi olarak 'işitme sağlığı' odaklı bir hale geleceğinin konuşulmasına neden oluyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo da daha önce Apple'ın gelecekteki AirPods modellerine biyometrik sağlık izleme özelliklerinin eklenebileceğini vurgulamıştı. Apple'ın aldığı patentler, analistlerin söyledikleri ve önceki raporlar bir arada düşünüldüğünde şirketin böyle planlarının olduğu ihtimali artıyor.