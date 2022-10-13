AirPods Pro 2 kullanıcıları yeni bir sorunla karşı karşıya
Apple'ın yeni tanıttığı AirPods Pro 2 yalnızca özellikleriyle dikkat çekmiyor. Cihaz kullanıcılara ulaşmaya başladığı andan itibaren sorunlar çıkartıyor.
Teknoloji devi Apple’ın kısa bir süre önce etkinliğinde tanıttığı kablosuz kulaklıkları hakkında yeni şikayetler var. Bazı AirPods Pro 2 kullanıcıları sesi alma konusunda sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Normalde çok da yaşanmayan ‘kulaklıklar arası senkronizasyon sorunu’ yeni Apple kulaklıklarında yaşanıyor.
Kullanıcıların bildirdiği sorunlara göre AirPods Pro 2’de sol ve sağ kulaklık eşleri birbiriyle senkronize olamıyor. Öte yandan bir diğer durumda ise kullanıcılar bir medya içeriği izlerken kulaklığı taktığında görüntü ve ses konusunda bir senkronize sorunu yaşıyor.
SORUNUN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL
Her iki durumda da AirPods Pro 2’de bir sorun var ve kullanımda bunun ne zaman değişeceğini bilmiyoruz ancak 9to5Mac’e göre kullanıcılar sorunlarını çevrim içi forumlarda dile getiriyor. Forumlarda yapılan bu yorumlar her geçen gün artıyor ve daha fazla kişi, kulaklıkların bazen birbiriyle senkronize olmadığından şikayet ediyor.
9to5Mac, Apple'ın henüz konuyla ilgili açıklama yapmadığını ve de bu nedenle bunun bir yazılım sorunu olup olmadığı net olmadığını belirtiyor.
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