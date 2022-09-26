AirPods Pro 2 ilk güncellemesine kavuştu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:02

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2 için yeni bir güncelleme yayımlandı. Kulaklık aynı zamanda ilk güncellemesini üç haftasını doldurmadan almış oluyor.

AirPods Pro 2 güncelleme aldı: Neler düzeldi?



Kulaklığı satın alan bazı kullanıcılar sorunlarla karşılaştıklarını sosyal medya hesapları ya da forumlar aracılığıyla bildirmişlerdi. Bu sorunlar arasında başlıca; kulaklığın rastgele bağlantısının kopması tekrar bağlanmada sorun yaşaması ve cızırtılı ses gelmesi vardı.

Milyonlarca kullanıcıda görülmeyen bu sorunlar kısıtlı sayıda kişide görülse de Apple'ın bu yeni güncellemede söz konusu sorunları çözdüğünü düşünüyoruz. Çünkü güncelleme detayları yayımlanmadı. Yine de şikayetlerin ardından bu kadar kısa sürede bir güncellemenin yayımlanması direkt sorunlara odaklanan bir güncelleme olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

Yeni güncelleme 5A377 sürüm numarasına sahip ve kullanıcıların tamamına geldi.