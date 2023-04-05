AirPods modellerinde dokunmatik ekran yer alabilir

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:15

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:15

Başvuru, ekran üzerinden medya kontrolünün yanı sıra hava durumu, bildirimler gibi birçok temel işlevin yerine getirilebileceğini de ortaya koydu.

Apple’ın ilk olarak 2016 yılında tanıttığı AirPods kulaklıkları, kısa sürede hem Apple kullanıcılarının hem de farklı markaları kullananların çok sevdiği bir ürün haline geldi. Bu cihazlar, zaman içinde birçok dikkat çeken yeni özellikle donatılarak da her yıl daha da iyileşerek başarısını artırdı.

AIRPODS MODELLERİNDE BU YENİLİK YER ALABİLİR

Webtekno'nun aktardığı ve bilindiği üzere AirPods modellerini kullanmak için yakınınızda bir iPhone’a veya bir başka cihazı bulundurmak gerekiyor. Ancak, Patently Apple tarafından fark edilen bir patent başvurusu, teknoloji devinin gelecekte bunu değiştirebileceğini ortaya koydu.

AirPods modellerine birçok işlevi yerine getirebileceğiniz dokunmatik ekranlar gelebilir

Eylül ayında yapılan ancak ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi tarafından yeni yayınlanan bu patent, AirPods’a interaktif bir ekranın gelebileceğini gösteriyor. Görüntüler incelendiğinde, cihazın ön tarafına Apple Watch’takine benzer bir dokunmatik ekranın yerleştirilebileceği de görülebiliyor.

Bunların yanı sıra patentteki açıklamalar ve görsellere göre, cihaz üzerinden medya kontrolleri (müzik gibi) yapılabilecek; hatta buna ek olarak harita, hava durumu ve bildirimler gibi temel işlevlerin de yerine getirmek mümkün olacak. Bu hamlenin, AirPods modellerinin akıllı kutuları yoluyla sürekli iPhone’lara bağlı olmak zorunda olmayan, bağımsız bir ürün olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, patentin iPod’u akıllara getirdiği de söylenebilir. Teknoloji devi, geçen yıl 20 yılın ardından iPod üretimine son verirken, müziğin artık iPhone, HomePod ve AirPods gibi diğer ürünlerinden sürdürüldüğünü eklemişti. Belki de AirPods’a bu tarz bir özellik eklemek, kulaklığı modern zamanların iPod’una dönüştürmenin bir yolu olabilir.

Gerçekten cihazlara böyle bir özelliğin gelip gelmeyeceği konusunda şu an için kesin konuşmak mümkün değil. Apple, çok fazla patent başvurusunda bulunup bunların yalnızca birkaçını gerçek hayata uygulayabiliyor.