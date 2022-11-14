Airshow China'da ileri teknoloji sergilendi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:13

Etkinlik sırasında Çin, bir dizi yeni uçak ve çeşitli insansız ekipman sergiledi. Çin'in ilk yerli büyük jet uçağı C919, fuarda gösteri uçuşuyla yer aldı. Eylül ayının sonlarında C919, tip sertifikasını Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) almıştı.

GERÇEK BOYUTLU REPLİKADA DENEYİMLER YAŞANDI

Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği büyük amfibi yangın söndürme uçağı AG600M, su bırakma fonksiyonunu sergiledi. Ziyaretçiler ayrıca Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nun gerçek boyutlu bir replikasında üç boyutlu deneyimler yaşayabildi.

1996 yılında başlamasından bu yana Airshow China, yurt içinden ve yurt dışından ileri teknolojileri ve ekipmanları sergilemek için önemli bir vitrin haline geldi.

Fuar aynı zamanda sektördeki ticari iş birliğini teşvik etmek için uluslararası bir platform oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor.