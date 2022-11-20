Diyette kahve içilebilir mi? Diyetteyken ne kadar kahve tüketebilirsiniz?

Diyette kahve içilebilir mi?

Yapılan birçok çalışma kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı, uyarıcı etkileri nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkinlik çok yüksek bir orana sahip değildir. Kahvenin kilo vermeyi desteklemesi için içerisinde şeker, krema, süt, aroma verici şurup gibi bileşenler olmaması gerekir.

Son dönemdeki çalışmalarda ise fazla miktarda kafein almanın insülin seviyelerinde olumsuz etki yarattığını ve yağlanmayı arttırdığını göstermektedir. Ayrıca fazla kahve tüketmek kan basıncını arttırabilir. Vücudunuzun ödem toplamasına neden olabilir.