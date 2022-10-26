Apple’dan temiz enerji adımı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Apple, 2019 yılında başlattığı yeşil enerji programı ile birlikte üretimde karbon kullanımını kaldırmak için çalışmalarını devam ediyor. Bu konuda düşük karbonlu alüminyum kullanan ilk şirket olan Apple, karbon kullanımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji yatırımlarını artırdığını açıkladı.

APPLE, GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALLERİ KURACAK

Shiftdelete'nin aktardığına göre, ünlü teknoloji devi, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek için tedarikçileriyle yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Apple CEO’su yaptığı açıklama ile gelecek planlarını paylaştı. İklim değişikliği ile mücadelenin şirketin önceliklerinden birisi olduğunu aktaran Cook, karbon nötr hedeflerinden bahsetti. Yapılan açıklamaya göre Apple tedarik zincirini 2030 yılına kadar karbon nötr hâle getirmeyi hedefliyor. Bu konuda tedarikçilerle ortak çalışmalar yürüten şirket, paydaşlarından çeşitli raporlar isteyecek. Tedarikçilerinin karbon nötr olma yolunda yıllık ilerlemelerini izleyecek olan Apple, sadece bu konuda başarılı olan şirketlerle çalışmayı sürdürecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBON NÖTR ÇALIŞMALARI İÇİN EĞİTİMLER VERECEK



Apple ayrıca tedarikçilerine ve yerel ortaklarına yenilenebilir enerji ve karbon nötr çalışmaları için eğitimler düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre yalnızca 2022 boyunca düzenlenen eğitimlere tedarikçilerden 150’den fazla temsilci katıldı. Apple ayrıca bu eğitimler ile yeşil enerji konusunda ücretsiz bir kamu eğitim platformu oluşturmayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple, Avrupa çapında büyük ölçekli güneş ve rüzgar projelerinin inşası için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi, önümüzdeki birkaç yıl içinde 30 ila 300 megawatt arasında üretim yapan yenilenebilir enerji santrallerini hayata geçirmeyi planlıyor.

HEDEF 3 BİN GİGAWATT

Apple tüm bu çalışmaları ile birlikte yılda toplam olarak 3 bin gigawatt saat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca iOS 16 ile ABD’deki iPhone kullanıcılarına telefonlarını şarj etmek için şebekenin yeşil enerji sağladığı saatleri belirterek optimizaston sağlıyor.



