Akıllı telefonların yerini alacak cihaz tanıtıldı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:00

ABD merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketi Humane tarafından TED 2023 konferansında yeni bir cihaz tanıtıldı. Eski Apple çalışanı ve Humane’nin kurucusu Imran Chaudhri tarafından tanıtılan cihaz aslında bir projeksiyon.

Giyilebilir bir projektör olan cihaz giysinin bir parçasıymış gibi duruyor ve elinize telefon ekranını yansıtıyor. Qualcomm’un Snapdragon işlemcisini kullanan ürünün işletim sistemi ise Android olarak açıklandı.

Chaudhri cihazın tanıtımında “Bu cihazla artık bir telefona ihtiyacınız olmayacak” ifadelerini kullandı. Cihazın ayrıca sesle de kontrol edilebiliyor. Yapay zeka destekli cihaz akılı bir şekilde konuşmayı diğer dillere çevirebiliyor.