Telefonun 94 yaşındaki mucidi hangi akıllı telefonu kullanıyor?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 08:16

Güncelleme: 11.04.2023 - 08:19

Geçen hafta ilk taşınabilir telefonun icadının 50'inci yılıydı. DynaTAC adının verildiği bu cihaz eski Motorola çalışanı mühendis Martin Cooper tarafından 3 Nisan 1973 yılında geliştirilmişti. Bunun ardından yıllar içinde teknolojideki gelişmeler, telefonlara da yaradı ve tuşlu telefonlardan dokunmatik ekranlı telefonlara geçildi. Akıllı telefonlar da şu anda günümüzün en gelişmiş cihazları olarak anılıyor.

iPHONE KULLANIYOR HER YIL GÜNCEL TEKNOLOJİK CİHAZLAR ALIYOR

Akıllı telefonların atası olan DynaTAC, günümüz telefonlarına büyük ilham verdi. Bir diğer yandan 94 yaşında olan Cooper bu ilhama saygı duyuyor, teknolojiyi seviyor ve yakından takip ediyor.

Akıllı telefonların ötesinde akıllı saat de kullanan emekli mühendis, modern teknolojiyi çok sevdiğini söylüyor. Apple hayranı olan Cooper, her yıl iPhone'unu yeniliyor ve yanında Apple Watch da kullanmayı seviyor. Cooper, aktif olarak kullandığı cihazları AFP(Agence France-Presse) ile yaptığı bir röportajda açıkladı.

Şu anda aktif telefonu iPhone 14 Pro Max ve akıllı saati Apple Watch 8. Bu son teknoloji cihazları kullansa da aslında basit işlemleri için akıllı cihazlarını kullandığını belirtiyor. Yani arama yapmak, mesaj atmak, e-postalarını kontrol etmek ya da işitme cihazlarını kontrol etmek için teknolojiye başvuruyor.

Öte yandan ilerleyen yıllarda akıllı telefonların tıp alanında devrim yaratacağını da düşünüyor.