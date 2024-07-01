Alan Wake 2 için beklenen The Lake House çıkış tarihi belli oldu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:39

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:39

The Lake House genişleme paketi, Night Springs ile birlikte Expansion Pass'in bir parçası olarak sunulacak. Alan Wake oyunun devamı olarak çıkan Alan Wake 2, yılın en iyi oyunları arasında gösterilmişti. Oyun için bir süredir genişleme paketi bekleniyordu.

ALAN WAKE 2 THE LAKE HOUSE DLC'Sİ NE ZAMAN GELİYOR?

Alan Wake 2 The Lake House DLC'si Remedy Entertainment tarafından ekim ayı içinde çıkış yapacak. Oyunun hikayesi hakkında bilgi bulunmasa da şu şekilde bir açıklama bulunuyor: